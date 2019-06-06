Начальник убийц 5-летнего мальчика возглавит полицию ООС

Начальник убийц Тлялова возглавит полицию ООС

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов возглавит полицию ООС. Намедни он ушел в отставку в связи с убийством 5-летнего мальчика Кирилла Тлялова.

О скандальном назначении сообщил зампредседателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения Операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова. Это должность, на которой он должен быть в окопе, на каждом блокпосту.", - написал правоохранитель в Facebook.

А что там Аваков, наверняка спросите вы? А господин министр, несмотря на гнев общества, просто так уходить не намерен.

"Персональная ответственность министра всегда есть. И каждый министр должен быть готов к тому, чтобы отвечать перед Парламентом. И этот Парламент может отправить меня в отставку, и следующий тоже", - заявил глава МВД.

И добавил следующее:

"Еще вопросы есть?.. Я не напишу заявление об отставке. Но мою отставку может рассмотреть в соответствующем порядке этот Парламент или следующий или кто-либо".