Полицейский экс-беркутовец гонял по Одессе без прав и с наркотой в машине

Копы нашли наркоту у своего коллеги-спецназовца

Обладающие "корочками" МВД мусора по-прежнему чувствуют себя абсолютно безнаказанными и позволяют себе регулярно нарушать законы. Так, в субботу, 26 октября, патрульные Одессы задержали злостного нарушителя правил дорожного движения, который оказался их коллегой.

26-летний сержант полиции, который переаттестовался из "Беркута" в обновленный Аваковым мусорской спецназ, гонял на Mitsubishi Colt с превышением скорости по самой Одессе и Овидиопольской дороге.

Когда его остановили патрульные, мент-нарушитель начал быковать и рассказывать о том, что "он не лох, а нормальный пассажир". Впрочем, даже продемонстрировать свои права на вождение автомобиля он не смог.

Более того, под водительским сиденьем иномарки нашли три пакета с наркотой.

В итоге копы эвакуировали машину на штрафстоянку, но нарушитель уже сегодня ее забрал. За запрещенные зелья с него, скорее всего, не спросят, поскольку юридически машина оформлена не на него. Говорит, о пакетиках ничего не знал, а "все подбросили",

По факту обнаружения препаратов открыто уголовное дело по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и т.д. наркотических средств", а против нарушителя ПДД составили админпротокол.

В полиции Одессы решили провести служебное расследование инцидента, но увольнять своего коллегу, если дело не получится резонансным, никто не будет.