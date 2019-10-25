Стрельба в Харькове - стала известна причина разборки

Глок с глушителем и Узи - таковы реалии Харькова сейчас / Медиапорт

Днем в пятницу, 25 октября, в центре Харькова произошла бандитская разборка, итогом которой стали два трупа и один тяжело раненый.

Изначально полиция озвучила версию, что на криминального авторитета напали киллеры, однако позднее она была опровергнута.

Оказалось, что преступники и будущие дуэленты были знакомы друг с другом. Более того - они спокойно себе заседали в харьковском кафе "Восторг" в торговом центре на Клочковской. Это подтверждают данные с камер наблюдения.

Георгий Исаков - харьковский бандит по кличке "Жора", которго СМИ называют соратником и преемником убитого в Подмосковье криминального авторитета и любителя "русского мира" Жилина, был в кафе вместе со своими друзьями - Владимиром Борохом по кличке "Тайсон" (сообщается, что это правая рука Исакова и его заместитель) и еще одним мужчиной, известным по кличке "Хам". С ними находился также уроженец Горловки Алексей Титов.

За несколько минут до...

Позднее между Титовым и Жорой возникла склока, Титов покину помещение, но его уже на автостоянке настигли Исаков и Борох и попытались убить. Однако то оказался проворнее и сам открыл ответный огонь. В результате "Тайсон" был убит, а "Жора-Исаков" ранен. Титов же спокойно покинул место преступление на авто -Тойот Рав-4.

Авто убицы и его арсенал

Отъехав с места происшествия - он поджог авто и попытался скрыться, однако здесь уже включилсь харьковская полиция - преступник был окружен, но не думал сдавать - он попытался швырнуть в полицейскхи гранату, но тут навыки уже его подвели - лимонка взорвалась в руках мужчины, оторвав ему голову. При обыске были обнаружены документы - так и стал о известно, что это горловчанин Титов, тауже еще 4 гранаты, которыми убийца и самоубийца одновременно не сумел воспользоваться.

Таким образом, версия о наемном киллере опровергается, а вот предположение, что это бандитская разборка после ссоры подтверждается имеющимися фактами.

По одной из версий, ее озвучил адвокат убитого "Тайсона" Святослав Пархоменко, причиной разборки могло стать еще одно преступление - убийство беглого русского депутата Дениса Вороненкова. Владимир Борох проходил по делу как свидетель - он являлся родственником некоего Александра Лося, который обвинятся в причастности к убийству русского парламентария с криминальным прошлым. Таким образом, конфликт мог быть связан с "отголосками дела Вороненкова".