Полицейские задержали избирателя, нарушившего закон по примеру Зеленского ФОТО

15:00 21 апреля,

Выборы пока проходят без серьезных нарушений

К часу дня воскресенья, 21 апреля, появились первые задержанные за правонарушения на избирательных участках. В общем же ход голосования в данный момент члены ЦИК и общественные наблюдатели называют демократическим.

Массовых вбросов на избирательных участках пока никто не зафиксировал. Правда, во многих из УИК просто нет наблюдателей, так что следить за честностью голосования некому.

Тем не менее, локальные нарушения и ЧП присутствуют по всей стране. Так, в Донецкой области пьяный неадекват поставил рюкзак в центре зала, где расположен участок, и объявил о том, что помещение заминировано. Злоумышленника упаковали, а никакой взрывчатки не обнаружили.

В Харькове и вовсе пришлось эвакуировать один участок, поскольку неизвестные телефонные террористы сообщили о заминировании сразу нескольких крупных объектов в городе.

В Тернопольской области 75-летнему мужчине стало плохо прямо во время голосования. Пожилой человек потерял сознание, но привести его в чувство не удалось. Прибывшие на вызов медики лишь констатировали смерть.

А вот в Киеве за нарушение тайны голосования правоохранители задержали молодого человека. Известно, что он последовал примеру Владимира Зеленского, который на камеры показал свой бюллетень, что было расценено как нарушение закона (на самом деле, это не запрещено, поскольку не подпадает под определение агитации, прописанное в законах).

Впрочем, кандидата в президенты полицейские, само собой, не трогали, чего нельзя сказать о рядовом гражданине. Его упаковали и увезли в отделение полиции.

Правда, чуть позже в МВД отметили, что "проверяют информацию о нарушении, которое совершил Владимир Зеленский", а затем и вовсе приехали в штаб чтобы выписать протокол об административном нарушении и заставить заплатить штраф (если, конечно, команда Зе не будет оспаривать это решение).

Напомним, избирательные участки в Украине закроются в 20:00 по киевскому времени. Правда, у тех, кто зайдет на них до этого времени, возможность проголосовать все же будет. Этим, скорее всего, воспользуются иудеи, которым религия запрещает совершать какие-то действия до восхождения первой звезды.