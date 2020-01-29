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Полет Зеленского в Швейцарию и Израиль обошелся государству в миллионы гривен

19:40
Перелеты Зеленского из Киева в Давос и Тель-Авив и обратно стоили 2,5 миллиона - фото 1
Перелеты Зеленского из Киева в Давос и Тель-Авив и обратно стоили 2,5 миллиона

Общая стоимость средств, которые потратила страна для комфортного пребывания президента в Давосе во время Всемирного экономического формуа и Тель-Авиве в ходе Форума памяти Холокоста, неизвестна. Но только на перелеты из бюджета влистали весьма кругленькую сумму.

Согласно документу, который в среду, 29 января, опубликовали журналисты издания "Обозреватель", за поездки лидера Зе команды на мероприятие Государственное управление делами влистало больше 2,5 миллиона гривен.

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Именно такую сумму перечислили со счетов ГУД госавиапредприятию "Украина", которое занимается обслуживанием и перевозкой первых лиц государства.

В оплате указано, что летел глава государства по маршруту Киев - Цюрих - Тель-Авив - Киев.

Полет Зеленского в Швейцарию и Израиль обошелся государству в миллионы гривен - фото 195063

Судя по всему, из аэропорта Цюриха Зеленский отправился в Давос, а на обратном пути - вылетел в Израиль, где у него было запланировано следующее мероприятие.

Само собой, общая сумма, потраченная на командировку Владимира Зеленского, значительно выше указанной, поскольку в перечень расходов входят также оплата за проживание, питание, охрану главы государства, а также на другие его нужды.

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Obozrevatel
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