Полет Зеленского в Швейцарию и Израиль обошелся государству в миллионы гривен

Перелеты Зеленского из Киева в Давос и Тель-Авив и обратно стоили 2,5 миллиона

Общая стоимость средств, которые потратила страна для комфортного пребывания президента в Давосе во время Всемирного экономического формуа и Тель-Авиве в ходе Форума памяти Холокоста, неизвестна. Но только на перелеты из бюджета влистали весьма кругленькую сумму.

Согласно документу, который в среду, 29 января, опубликовали журналисты издания "Обозреватель", за поездки лидера Зе команды на мероприятие Государственное управление делами влистало больше 2,5 миллиона гривен.

Именно такую сумму перечислили со счетов ГУД госавиапредприятию "Украина", которое занимается обслуживанием и перевозкой первых лиц государства.

В оплате указано, что летел глава государства по маршруту Киев - Цюрих - Тель-Авив - Киев.

Судя по всему, из аэропорта Цюриха Зеленский отправился в Давос, а на обратном пути - вылетел в Израиль, где у него было запланировано следующее мероприятие.

Само собой, общая сумма, потраченная на командировку Владимира Зеленского, значительно выше указанной, поскольку в перечень расходов входят также оплата за проживание, питание, охрану главы государства, а также на другие его нужды.