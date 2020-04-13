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Похороним как чумных: Мэр Николаева "успокоил" горожан из-за коронавируса

14:28
Похороним как чумных: Мэр Николаева успокоил горожан из-за коронавируса - фото 1
Похороним как чумных: Мэр Николаева успокоил горожан из-за коронавируса

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметился скандальным заявлением о борьбе с коронавирусом.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на видеообращение политика.

"Людей, которые умрут от коронавируса, будут выдавать в закрытых гробах. Мы закупаем специальные анатомические мешки. И тех, кто умер от коронавируса, будут "запаковывать" в эти мешки и будут хоронить в закрытых гробах, чтобы не заразить всех других", - заявил Сенкевич и раскрыл некоторые детали.

"Что это означает? Что тех людей, которые умрут от этого, будут хоронить на отдельном месте на кладбище, как когда-то хоронили "чумных". Может, такая невеселая штука сделает вас немного более разумными", - отметил политик.

Напомним, Николаевская область длительное время оставалась "единственным регионом", где не были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Во всяком случае по утверждению местных врачей. Из-за сомнений в их профпригодности, ОПУ поручил МОЗ начать проверку.

11 апреля Минздрав подтвердил наличие инфицированных COVID-19 в регионе.

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