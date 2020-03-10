Пограничники вышвырнули "единороса" из Украины: Раскрыты детали

Пограничники вышвырнули "единороса" из Украины: Раскрыты детали

Украинские пограничники воспрепятствовали въезду на территорию страны члену партии "Единая Россия".

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Инцидент произошел в аэропорту "Жуляны". Во время прохождения пограничного контроля гражданин РФ заявил, что прибыл в Киев по частному делу. В ходе дополнительной проверки, пограничники установили, что россиянин является членом партии "Единая Россия", имеет отличия от президента РФ и Госдумы, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль "За возвращение Крыма".

По результатам контроля пограничники отказали единоросу в пропуске и запретили въезд в Украину сроком на 3 года. В тот же день россиянин вернулся обратным рейсом в Минск.

Напомним, русскую пропагандистку вышвырнули из Украины. Раскрыты детали