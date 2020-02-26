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Чичерина "прибыла" в Борисполь, в СБУ все отрицают – ФОТО

11:25
Чичерина прибыла в Борисполь, в СБУ все отрицают – ФОТО - фото 1
Чичерина прибыла в Борисполь, в СБУ все отрицают – ФОТО

Российская певица Юлия Чичерина похвасталась фото из Борисполя. В СБУ и ГПСУ все отрицают.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост подруги "ДНР".

"Доброе утро, Борисполь", - написала Чичерина в Facebook.

В комментариях один из подписчиков спросил певицу "их ли уже Киев".

"Киев-мать городов русских, мы не оставим города свои!", - ответила одиозная особа.

Чичерина 'прибыла' в Борисполь, в СБУ все отрицают – ФОТО - фото 196395

Отметим, что в СБУ и погранслужбе Украины прибытие Чичериной в Борисполь отрицают.

"Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт "Борисполь". Не исключено, что это какая-то провокация со стороны или данного лица, или тех сил, которые поддерживают ее. Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы пересекало, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрета на въезд на 3 года", - заявил пресс-секретарь ГПС Андрей Демченко.

Для справки

Юлия Чичерина – российская певица, поддерживающая боевиков "ДНР" и отметившаяся скандальными заявлениями в адрес Украины. На данный момент ей запрещен въезд в нашу страну.

Напомним, в России поймали "Черного Ленина": Его отправят в Украину.

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ДНР СБУ ГПСУ Новости Украина
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