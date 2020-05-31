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Поехали: SpaceX запустила Crew Dragon и уничтожила российскую космонавтику (ВИДЕО)

10:00
Момент, который вошел в историю - фото 1
Момент, который вошел в историю

Вечером в субботу, 30 мая по киевскому времени с мыса Канаверал, штат Флорида, стартанула первая в истории человечества пилотируемая ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, произведенные частной компанией.

Илон Маск в очередной раз вошел в историю, успешно запустив корабль с людьми на орбиту, и просто уничтожив все "достижения" России в космической отрасли.

SpaceX перенесла историческое унижение русских из-за дождя

С сегодняшнего дня все полеты в космос, которым русские обязаны ученому Сергею Королеву, становятся нецелесообразными и нерентабельными, поскольку SpaceX способна и доставлять на МКС астрнавтов, и запускать спутники в разы дешевле и безопаснее русских. Так что сегодня возомнившие себя великими террористы могут без гордости произносить сакраментальную фразу "Прости, Юра..."

Уже после успешного пуска Маск, к слову, не преминул потроллить русских, припомнив им слова Дмитрия Рогозина о том, что "американцы могут запускать своих астронавтов с помощью батута":

- Батут работает, - со смехом сказал довольный миллиардер, чем поджег сотни стульев в Кремле.

Поехали: SpaceX запустила Crew Dragon и уничтожила российскую космонавтику (ВИДЕО) - фото 200797

Что же касается запуска Falcon 9 и Crew Dragon, то она стала первой в США за девять лет. После старта полета через 2 минуты 30 секунд первая ступень ракеты-носителя отделилась от корабля и приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You. Еще через 10 минут отделилась вторая ступень и астронавты вышли на орбиту.

Поехали: SpaceX запустила Crew Dragon и уничтожила российскую космонавтику (ВИДЕО) - фото 200798

Сейчас они направляются к МКС. Стыковка Crew Dragon со станцией должна состяться сегодня около 16:30 по Киеву.

 

 

 

 

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