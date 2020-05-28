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SpaceX перенесла историческое унижение русских из-за дождя

08:00
Запуск Crew Dragon отложили на несколько дней - фото 1
Запуск Crew Dragon отложили на несколько дней

Вечером в среду, 27 мая, топ-менеджерам компании Илона Маска пришлось принять сложное решение об отмене запуска космического корабля Crew Dragon в космос. Начало новой истории об изучении космоса не было положено из-за кажущейся несущественной проблемы - дождя.

Корабль, который был создан компанией SpaceX, в случае успешного запуска с космического центра имени Кеннеди в штате Флорида ознаменует конец монополии русских в осуществлении полетов на МКС.

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Кроме того, событие могло стать историческим еще по целому ряду причин. Во-первых, впервые за все время полетов человека в космос астронавты должны были улететь на созданном частной компанией корабле. Во-вторых, американцы после закрытия программы Space Shuttle уже девять лет не производили запусков аппаратов с людьми. NASA приходилось отправлять астронавтов с помощью российского космического корабля "Союз", который создавался еще Королевым в 50-х годах.

SpaceX перенесла историческое унижение русских из-за дождя - фото 200660

Помимо чрезвычайной дороговизны из-за кривроукости ватоголовых пьяных Иванов, такие полеты можно назвать и весьма опасными, ведь кроме отменной для прошлого века конструкции преимуществ у корабля нет.

Crew Dragon же запускется с помощью ракеты-носителя Falcon 9, ступени которой приземляются после выполнения своих задач. Это существенно удешевляет запуски, так что в случае успеха русские просто будут унижены и окажутся за бортом во всем мире.

SpaceX перенесла историческое унижение русских из-за дождя - фото 200662

Вчера же за 16 минут до старта ракеты на космодроме объявили отмену запуска. Причина тому банальна - неблагоприятные погодные условия. Следующая попытка запуска корабля с 49-летним Робертом Бенкеном и 53-летним Дугласом Херли состоится вечером в субботу, 30 мая или же в воскресенье, 31-го.

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