Подрыв устоев: Что не так с предвыборной программой Зеленского

Владимир Зеленский остается загадкой для всех

Скроенная на скорую руку предвыборная программа кандидата в президенты Владимира Зеленского вызывает очень много вопросов. Что это вообще такое – разбирается автор Без Табу.

Сразу оговоримся, что официальная программа кандидатов в президенты в Украине пишется для отвода глаз, это некая формальность. В программах вы можете найти массу прекрасных слово о борьбе за все хорошее против всего плохого. По факту же оказывается, что это лишь ширма для коррупции и схем. Этим, к сожалению, грешат и гиганты вроде Тимошенко или Порошенко, и маргиналы вроде Каплина. Последний даже не может отличить свою программу от программы немецких нацистов времен Гитлера.

Тем не менее, программы кандидатов рано или поздно должны стать важными и превратиться для политиков в настоящую дорожную карту. Именно это подкупало в победителе первого тура – Владимире Зеленском, вернее – такой подход он декларировал. Однако, при ближайшем рассмотрении, оказалось – нет, не в этот раз. Программа кандидата в президенты Зеленского не имеет ничего общего с действительностью.

Пробный шар, запущенный в новогоднюю ночь, лихо снес все препятствия на своем пути. Собственно говоря, остался лишь последний бросок. И исполнить его доведется аккурат между днями рождения Гитлера и Ленина, что добавляет сложившейся ситуации абсурда. Но не все же не столько, как это сделал фактор спонтанности.

Давайте начистоту: реже предвыборных программ в Украине читают только лицензионные соглашения при использовании заведомо пиратского продукта. А все потому, что партий как собраний идеологических единомышленников у нас практически не существует – даже в ряды запрещенных коммунистов какой-нибудь сочувствующий псевдолиберал затесаться может. Вот и берут избирателя не сменой вектора развития, а продовольственными наборами и обещанием снизить коммунальные тарифы до советского уровня. Правда, тратиться на написание ряда тезисов и услуги полиграфии все же приходится – приятная привычка спускать на ветер государственные деньги, что ни говорите.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский поначалу решил (или за него решили) пойти против мейнстрима. Ко второму месяцу реальной предвыборной кампании он подошел с чистым листом вместо плана действий. Но вдруг поднесли горячую социологию, и оказалось, что комик опережает всех преследователей минимум процентов на десять. Поскольку грамотных политтехнологов в штабе не предусматривалось изначально, реальному воплощению Василия Голобородько пришлось обращаться к тому, кому он служит по сюжету. И народ – не поверите – написал такой красочный сценарий «концерта по заявкам», что глаза разбегаются от позитива на бумаге.

Вот взять хотя бы предложенное решение проблемы оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Согласно официальной писанине, планируется вынудить РФ отдать захваченное при помощи дипломатического давления со стороны гарантов выполнения Будапештского меморандума. Да еще и создание профессиональной армии в придачу. Кто-то может сказать, что лозунги с несущественной заменой слов слизаны теперь уже у конкурента по второму туру. И даже будет прав, поскольку поступила так в экстренном порядке чуть ли не треть кандидатов.

Проблема в другом – текст на сайте фаворита и официальные заявления Зеленского друг с другом не всегда совпадают. Мы не будем говорить по давние слова о необходимости «встать на колени перед Путиным». Их Зеленский произнес в марте 2014, когда еще никто толком не понимал, что происходит. Но как возможно наращивание военной мощи при курсе на НАТО с предложением «просто прекратить стрелять»?

Это, впрочем, лишь присказка – настоящая сказка начинается за пределами военной темы. Разделы о бизнесе и реформе государственного строя, такое ощущение, надиктовал кто-то из действующих членов «5.10» имени Балашова. Разве что тезисы о налоге на продажи и социальном взносе не использовались, ведь надо же как-то не выдать себя. Минимизация функций государства, срочная реформа спецслужб, «нулевая декларация» как аналог упрощенной разрешительной системе – уж больно стройно все ложится друг на друга, больно ладно.

Реальные познания кандидата Зе по финансово-управленческой части впечатляют при этом разве что граждан, доверяющих мнению Азарова. В «Квартале 95» рутинной бухгалтерией занимаются совсем другие люди, а первое лицо проекта даже в налоговых ставках путается. Беда не в том, что озвученные Владимиром Зеленским шесть процентов берут с ФЛП в РФ – он попросту не знает, что в Украине рядовой сотрудник IT-сферы с каждой заработанной гривны отдает государству пять копеек.

Еще немного в сторону, и Зеленский (или штатные писари) вовсе начинает пилить сук, на который и усесться-то пока не успел. Намерение узаконить импичмент президента, может, и отвечает веянием времени, но сложно не догадаться, что первой жертвой новшества гарантированно станет сам отставной КВНщик. Случится это ровно в тот миг, когда закулисные покровители сочтут карту «слуги народа» отыгранной. Впрочем, пока стоит задача скорее подзадорить протестный электорат – отсюда и вбрасывания радикальных лозунгов вроде «народовластия через референдумы».

Глобальный вывод напрашивается лишь один. ЗеПрограмма – столь же эталонный стеб над украинскими политическими устоями, как и новогоднее поздравление на «1+1» вместо традиционного для 23:55 Порошенко. Нет, правда, стал бы кто-то с серьезным выражением лица мешать в кучу заветы социализма, либертарианства, республиканского консерваторства и минархизма?

Среди проголосовавших за «новое лицо» наверняка хватало тех, кто программку прочел и решил поддержать не только безудержным смехом, хотя вряд ли это повлияло на 30% сильнее, чем не менее безудержное любопытство.

Будет ли смешно по итогам второго тура? Да, если вдруг окажется, что для победы не нужен ни штаб на западный манер, ни армия агитаторов, ни задекларированная идеология. С другой стороны, последней (вернее - желания ее придерживаться и неукоснительно следовать) не наблюдается и у Петра Порошенко. А потому выборы 21 апреля 2019 гарантировано превращаются в украинский аналог аксиомы Эскобара.

Виталий Могилевский, Без Табу