Второй тур: как Зеленский разгромит Порошенко

Как Зеленский разгромит Порошенко

31 марта шоумен Владимир Зеленский разгромил Петра Порошенко в первом туре президентской гонки. Новое против старого, комик vs гарант, 30 % против 15%. Сможет ли "кварталовец" закрепить свой успех во втором туре?

Не Зеленским единым

Появление несистемного кандидата давно уже превратилось в старую добрую традицию украинских выборов.

В 2010 г. на выборах президента дебютировал одиозный кандидат Василий Гуменюк (Противсіх). Хоть многие украинцы и мало симпатизировали лидерам гонки Тимошенко и Януковичу, "противвсеху" победить не удалось: кандидат набрал всего лишь 0,16% голосов.

Противсех смотрит на тебя, как на избирателя

Прошло четыре года. Отгремели выстрелы на Майдане и тут появился….владыка ситхов Дарт Вейдер. Нет, не киношный, а самый что ни на есть наш, украинский – Виктор Шевченко. Однако улететь далеко на икс-винге кандидату не удалось. ЦВК забраковал кандидатуру ситха, мотивировав свое решение "деловодческой проблемой".

Дарт Вейдер поясняет милиционеру за Звезду смерти и взрыв Альдераана

Кто знает, может он мог победить? (На самом деле нет). И вот, победил Порошенко ( 54,7 %), но уже через пять лет пошло что-то не так. В чем же причина?

Владимир Зеленский: история успеха

Что есть такого у Зеленского, чего нет у Порошенко ?

1. "Простота"

Шоу "Вечерний Квартал" транслируется по ТВ уже многие годы. Войдя в образ высмеивателя пороков власти, а после и в шкуру мифического Голобородько, Зеленский стал для многих украинцев "своим".

Зеленскому создали образ "простого парня"

"Вот, это простой парень, пацан с нашего двора. Он не употребляет заумных слов и верит в свое дело", - думают многие.

С Порошенко же все иначе. Даже пытаясь казаться простым и человечным, у него это не слишком то и получается. Все помнят истории с подарками детишкам хоккейных клюшек, фото с детьми в магазине Roshen. Восприняв обычного человека за идиота, верящего в самую откровенную фальшь, агитаторы П. сами рискнули оказаться таковыми.

Порошенко случайно проезжал и чисто случайно подарил детям клюшки. Фото тоже сделано чисто случайно.

И как тут не вспомнить городские туры президента. Толпы народа, перегороженные улицы, много охраны и полиции. Сильно это отличается от выходов советских вождей в народ?

2. У Команды Зе нет четкого раздела народа на "свой-чужой"

Стержнем программы Порошенко является национализм. Курс на Запад, томос и пр. Узнав результаты экзитполов, гарант заявил, что уважает выбор украинцев, но тонко намекнул, что молодцы лишь те, кто проголосовал за него.

И тут же поднялась в сети дикая волна ярости сторонников президента. Чего только стоит пост журналиста Айдера Муждабаева с предложением расстрелять "несимпатиков" Порошенко.

Называя других быдлом, симпатий не завоюешь.

Да, национализм хорошо действовал в 2004 и 2014. Тогда идея нации чудесно смобилизировала народ против Януковича. Но Янукович скоропостижно уехал. Триггер исчез. Но его на время заменил Путин.

Однако постоянные напоминания, что он вот-вот нападет, привело к тому, что многие украинцы охладели к подобным инфоповодам.

Наступили выборы. Во время выступления Порошенко на форуме "От Крут от Брюсселя" он четко заявил, что все его противники "марионетки" Путина.

Зеленский старается четко не разделять украинцев на "свой –чужой". Даже его программа о возвращении Донбасса достаточно аморфна (хотя у кого не аморфно?). Проще говоря, его штаб приспосабливается. Стоит ли тогда удивляться его популярности на Юге, в Центре страны, да и в самом Киеве?

3. Многие все еще хотят перемен. И власть все так же непопулярна

Мало кто верит, что «новый» Порошенко будет лучше "старого". Гладковский не наказан, пр. коррупционеры тоже, Майдан не расследован. Народу нужны простые результаты, а не графики цифр и патриотические заявления.

4. Контрпопаганда Порошенко

Подконтрольные Порошенко СМИ грубо и примитивно валят Зеленского. Но судя по результатам первого тура, они лишь повысили градус симпатий к нему.

Команда Зе: Путь к победе

Итак, победит ли Зеленский во втором туре ? Если его команда сохранит все перечисленные преимущества - возможно. Но все еще зависит и от самого Порошенко.

Если штаб гаранта не разработает новые методы контрпропаганды, провалит "админресурс" и не сформулирует лозунги, понятные и приятные многим – Зе может ликовать.

Зеленский играет в теннис в ожидании экзитполов

Команда П. сильно уповает на дебаты. Дескать, "вот увидит народ какой Зеленский идиот и побежит за Порошенко". Но не все так просто. Во-первых, штаб Зеленского пока лишь идет на попятную в теме дебатов, во-вторых, все может пойти не по плану Порошенко.

Только представьте бой этих драконов. Взрывохарактерный Порошенко, стреляющий патриотическими лозунгами, потоками цифр и "простого" Зеленского. Комик, что тут сказажешь! Либо учудит что-нибудь (что многих только порадует), либо начнет топить Порошенко теми вопросами, которые народ сам задает президенту уже давно.

Денис Гаркавенко, Без Табу