Подо Львовом пьяный следователь устроил ДТП. Есть погибший

Подо Львовом пьяный следователь устроил ДТП. Есть погибший

Во Львовской области пьяный полицейский попал в ДТП, которое привело к гибели одного человека. ГБР объявило подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Правоохранитель, в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля "Daewoo", превысил скорость и совершил наезд на бетонное ограждение на обочине дороги. В результате удара автомобиль перевернулся, а пассажир, сидевший у подозреваемого, от полученных травм скончался до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении ГБР.

На данный момент бюро объявило подозрение виновнику ДТП. В случае доказательства вины, мужчине грозит срок от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права вождения транспортного средства.

Напомним, 11 ноября в здании главного управления полиции Одессы обрушился потолок. Пострадали двое полицейских: один из них получил травму ног.

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