Поддержка беспрецедентна: в ЕС обиделись на Зеленского и Трампа

Могерини не нравится критика Зеленского и Трампа

В среду, 25 сентября, представители Европейского союза высказали свою обеспокоенность тем, как Владимир Зеленский и Дональд Трамп возмущались отсутствием "достаточной поддержки Украины со стороны Европы".

После публикации стенограммы разговора Трампа с Зеленским получилось, что называется, неудобно. Чиновники так или иначе помогающего нашей стране Евросоюза обиделись на президентов.

Спикер Верховного представителя ЕС по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини Майя Коциянчич высказала позицию союза. По ее словам, поддержка Украины Евросоюзом на фоне российской агрессии является беспрецедентной.

- За эти 5 лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Евросоюза. Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после Революции 2014 года, Евросоюз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ, - отметила чиновница.

Честно говоря, с учетом действительно немаленьких донатов от ЕС, обрушаться на союз с критикой нашему президенту явно не стоит, ведь финансовой поддержки можно и лишиться. С другой стороны, вечно обеспокоенные европейцы почему-то уверены, что российские террористы никогда на них не нападут, а посему с ними можно о чем-то договариваться. Попытки добиться снятия санкций, заигрывания с Путиным по поводу "Северного потока-2" и прочие не совсем адекватные месседжи звучат от европейцев уже несколько лет. Так что возмущаться, конечно, есть чем. Но явно не с дипломатической точки зрения.