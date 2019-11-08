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Притула посочувствовал душевно больному Молочному

13:00
Притула отреагировал на камин-аут Молочного - фото 1
Притула отреагировал на камин-аут Молочного

Шоумен Сергей Притула, который несколько месяцев назад невесть зачем примкнул к политической команде Святослава Вакарчука, отреагировал на скандальный пост своего телеэкранного бойфренда Андрея Молочного.

В юмористическом духе на своей странице в Facebook Притула намекнул, что ему весьма жаль оказавшегося полным идиотом соратника.

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"Антон из Жашкова просил передать, что с Маричкой они уже давно не живут вместе", - написал шоумен, напоминая о любимом многими скетчкоме "Файна Юкрайна".

Каких-то 10 лет назад Притула и Молочный играли роли местного бизнесмена-рифмоплета и прообраза тупой инстаграммщицы Марички.

А теперь же, когда бывший резидент Comedy Club Украина вскрыл свои российско-фашистские взгляды, Притула также написал стих:

"Коли від мене ти пішла, я горько плакав.
Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.
На пост твій в інстаграмі я натрапив...
Заплакав ще раз і зламав костиль!".

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