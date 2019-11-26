Под Уманью в аварию попали пять легковушек, пять фур и автобус с пассажирами (ФОТО)

Под Уманью развалились 10 машин и автобус

Утром во вторник, 26 ноября, на 226 километре автодороги "Киев - Одесса" произошло масштабнейшее ДТП с участием 11 авто. В результате ЧП пострадали лишь три человека, хотя последствия могли быть куда печальнее.

По данным полиции Черкасской области, инцидент случился сегодня в 6:54, когда на трассе был гололед.

Предварительных данных о том, какая именно машина спровоцировала ДТП, нет. Картину аварии пытаются составить полицейские, которые работают на месте ЧП.

Как утверждают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области, сразу же после поступившего к ним на пульт сообщения об аварии, на место выдвинулись группы спасателей. Туда же мгновенно примчались и кареты "скорой".

Хотя многие из пяти легковушек получили тотальные повреждения, а в автобусе сообщением "Варшава - Херсон" находилось 20 пассажиров, в результате аварии пострадали только три человека. Все они - пассажиры легковушек и фуры. Травмированных извлекли из покореженных машин и госпитализировали.

В данный момент движение по одной из ключевых трасс страны происходит в реверсном режиме.

По факту аварии открыто уголовное дело.