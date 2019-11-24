Детский омбудсмен спровоцировал жесткое ДТП под Киевом, нарушив все, что МОЖНО

Чиновник нарушил кучу правил, поставив на кон свою жизнь и жизнь своих детей

В воскресенье, 24 ноября, под Киевом произошла жуткая авария с участием топ-чиновника - уполномоченного по правом детей Николая Кулебы. Детский омбудсмен не только спровоцировал ДТП, но и нарушил элементарную технику безопасности, поставив на кон жизнь своих детей.

Инцидент произошел под Киевом - на автотрассе Киев-Одесса в районе Чабанов.

На видео с камер наблюдения четко видно само ДТП, а также можно установить виновника.

ДТП с участием Кулебы - видео аварии под Чабанами 24.11.2019:

Это сам Николай Кулеба. Он не стал ждать череду машин, а по-жлобски объехал их по крайнему правому ряду, проигнорировав стоп-линию и встав вперед на перекрестке так, что не мог видеть светофора.

Потому, когда из правого ряда начали поворачивать машины (разрешено правилами), он также решил ехать, не увидев, что горит красный. В итоге - в него врезались на огромной скорости сразу два микроавтобуса.

В машине был сам Кулеба, а также двое его маленьких сыновей - Тимофей и Елисей. Вопреки правилам и введеному на неделе закону - они были без автокресел. Об этом сообщает паблик ДТП Киев.

В результате ДТП пострадал сам чиновник и его дети. Старший сын чиновника - Тимофей Кулеба - в очень тяжелом состоянии.

По иронии судьбы, только на днях вступило в действие новое правило, предписывающие перевозить маленьких детей СУГУБО в автокреслах. И именно детский обмудсмен должен был показать пример выполнения данного предписания. Однако не сделал этого.