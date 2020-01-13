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На Сумщине загорелся поезд с пассажирами – ФОТО

09:26
Под Сумами загорелся поезд с пассажирами – ФОТО - фото 1
Под Сумами загорелся поезд с пассажирами – ФОТО

В воскресенье, 12 января, под Сумами загорелся поезд с пассажирами. Людей срочно эвакуировали.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 15:45 в Службу спасения Сумщины по номеру "101" поступило сообщение, что на железнодорожной станции "Боромля", которая находится в с. Новгородское, Тростянецкого района возник пожар в кабине дизель-поезда сообщением «Сумы- Мерчик». Немедленно на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, в том числе пожарный поезд ст. "Смородино", - говорится в сообщении.

На Сумщине загорелся поезд с пассажирами – ФОТО - фото 194216

Персонал поезда оперативно эвакуировал пассажиров и отцепил загоревшийся вагон. К счастью, обошлось без пострадавших. Позже на место ЧП прибыли спасатели и потушили пожар.

Напомним, что в эту же ночь на Луганщине горел психдиспансер. Однако там без жертв не обошлось: 4 человека погибли, еще несколько были госпитализированы. Подробности читайте по ссылке.

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ГСЧС Сумы поезд Новости Украина
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