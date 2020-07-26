Под Симферополем нашли мертвым трехлетнего сына политзаключенного крымского татарина

Трехлетний малыш утонул в сливной яме

В воскресенье, 26 июля, возле дома репрессированного путинскими властями Руслана Сулейманова в поселке Строгановка нашли тело 3-летнего мальчика Мусы.

Ребенок пропал вечером в пятницу, 24 июля, но искать его оккупанты не спешили. Поэтому крымские татары и друзья семьи Сулеймановых самостоятельно организовывали поиски, которые успехом не увенчались.

Обнаружили же тело малыша случайно.

Как написала на своей странице в Facebook крымскотатарская журналистка Лиля Буджурова, в дом приехала машина для скачивания отходов из сливной ямы. Когда ассенизаторы приступили к работе, послышались крики и всех присутствующих попросили отойти.

Приехавшие на место ЧП каратели, огородили место обнаружения трупа сигнальной лентой.

"Ужасное горе. Мальчика нашли мертвым в сливной яме рядом с домом", - отметила Буджурова.

.Отец погибшего ребенка Руслан Сулейманов, как известно, находится в следственном изоляторе по решению террористических властей. Мужчину схватили ФСБшники и решили посадить его за решетку по вымышленнымому обвинению по так называемому делу "Хизб ут-Тахрир". Террористы преследуют крымских татар и обвиняют их в участии в этой запрещенной в РФ организации.

23 июля суд в Сочи продолжил арест Сулейманова до середины сентября.