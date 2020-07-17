Под Радой протестуют против языкового закона Бужанского, произошли стычки (ФОТО+ВИДЕО)

Протестующие уже успели потолкаться с ментами

С самого утра пятницы, 17 июля, у здания Верховной Рады неспокойно. Поскольку нардепы в очередной раз внесли в повестку дня заседания антиукраинскую инициативу фаната Совка и России Макса Бужанского, к парламенту стянулись патриоты.

В то же время согнанные для противодействия активистам у подъездов к ВР согнали толпы ментов. Выставили кордоны и у самого здания парламента.

Локальные стычки протестующих с аваковскими подчиненными начались еще в начале акции, когда отказывались пропустить машины с аудиоаппаратурой.

Чуть позже активисты развернули огромный банер с фразой "Руки прочь от закона о языке", зажгли дымовые шашки и файеры, а бойцы Нацгвардии начали отталкивать протестующих, которые пытались протащить на место митинга дрова и оттеснить людей.

Впрочем, обошлось без жести и слезоточивого газа.

Напомним, документ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях" был зарегистрирован в ВР еще 31 октября прошлого года. Бужанский хотел, чтобы перехода русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке в 2020-м году не было. Вместо этого одиозный "слуга народа" просил отсрочить его как минимум на 36 месяцев. Впрочем, и без того понятно, что целью Бужанского является не допустить украинизации страны.

Эпичным является и то, что Разумков изначально включил закон в порядок дня вопреки отклонению законопроекта в профильном комитете ВР.

Как известно, языковой вопрос стоит острым ребром только лишь в нашей политике уже очень давно. Прошлой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось. Теперь же пророссийские силы пытаются взять реванш с помощью адептов ОПЗЖ и их соратников из "Слуг народа".