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"Неуч!": Геращенко жестко "умыла" Бужанского и вызвала его на дуэль

13:39
"Неуч!": Геращенко вызвала Бужанского на дуэль - фото 1
"Неуч!": Геращенко вызвала Бужанского на дуэль

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко вызвала "слугу народа" Макса Бужанского на "языковую дуэль".

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Об этом сообщает "Новое время".

Раскритиковав языковой закон нардепа, соглава "ЕС" предложила Бужанскому посоревноваться в написании диктанта.

"Я вызываю господина Бужанского на дуэль — написать диктант на русском и украинском, и я напишу эти диктанты в тысячи раз лучше, я уверяю", - заявила Геращенко, обозвав своего оппонента "неучем", не знающего ни одного языка.

"В нашей стране никто не запрещает русский, но государственным должен быть украинский. И каждый украинский ребенок должен иметь равные права — выучить украинский, чтобы поступить в лучшие украинские университеты. Не сегрегируйте украинских детей", — добавила нардеп.

В ответ Макс Бужанский отказался от предложения Геращенко и выдвинул свои требования.

"Друзья, очень уважаемые люди подсказывают мне, что диктант, это четвёртый класс. И если Ирина Геращенко хочет со мной в чем то соревноваться, я выбираю сочинение. Надеюсь, это не чересчур интеллектуально для вас, Ирина? Справитесь? Можете вдвоём с Парубием, если сложно", - написал "слуга народа" в Telegram.

Что было ранее?

В июле 2020 г. слуга народа Макс Бужанский зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях" (№2362). Нормативно-правовым актом предлагается отложить украинизацию русскоязычных школ до 2023 г. с последующим разрешением преподавания 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах.

15 июля языковой омбудсмен Тарас Креминь публично осудил законодательную инициативу одиозного политика.

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Новое время
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