"Неуч!": Геращенко жестко "умыла" Бужанского и вызвала его на дуэль

"Неуч!": Геращенко вызвала Бужанского на дуэль

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко вызвала "слугу народа" Макса Бужанского на "языковую дуэль".

Об этом сообщает "Новое время".

Раскритиковав языковой закон нардепа, соглава "ЕС" предложила Бужанскому посоревноваться в написании диктанта.

"Я вызываю господина Бужанского на дуэль — написать диктант на русском и украинском, и я напишу эти диктанты в тысячи раз лучше, я уверяю", - заявила Геращенко, обозвав своего оппонента "неучем", не знающего ни одного языка.

"В нашей стране никто не запрещает русский, но государственным должен быть украинский. И каждый украинский ребенок должен иметь равные права — выучить украинский, чтобы поступить в лучшие украинские университеты. Не сегрегируйте украинских детей", — добавила нардеп.

В ответ Макс Бужанский отказался от предложения Геращенко и выдвинул свои требования.

"Друзья, очень уважаемые люди подсказывают мне, что диктант, это четвёртый класс. И если Ирина Геращенко хочет со мной в чем то соревноваться, я выбираю сочинение. Надеюсь, это не чересчур интеллектуально для вас, Ирина? Справитесь? Можете вдвоём с Парубием, если сложно", - написал "слуга народа" в Telegram.

Что было ранее?

В июле 2020 г. слуга народа Макс Бужанский зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях" (№2362). Нормативно-правовым актом предлагается отложить украинизацию русскоязычных школ до 2023 г. с последующим разрешением преподавания 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах.

15 июля языковой омбудсмен Тарас Креминь публично осудил законодательную инициативу одиозного политика.