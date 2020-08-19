Под Одессой грабители зверски избили судью, а менты просто забили на расследование

Менты забили на уголовное дело о нападении на судью

В ночь на 16 августа четверо мужчин напали на судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Юлию Шевчук. Злоумышленники жестоко избили женщину и требовали у нее деньги и драгоценности.

Пострадавшую в итоге госпитализировали с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой, а копы по факту преступления открыли уголовное дело.

Впрочем, судя по всему, система Авакова настолько прогнила, что мусора оказались неспособными раскрыть даже нападение на служительницу Фемиды. Конечно, может быть и другой вариант: менты сами организовали это преступление. Тогда их бездеятельность легко поясняется.

Как написал глава Белгород-Днестровского городского районного суда Александр Боярский в письме Высшему совету правосудия, в Офис генпрокурора, президенту и председателю Верховной Рады. Спустя несколько дней после совершения дерзкого нападения бравые следаки не удосужились сделать абсолютно ничего, кроме осмотра места происшествия.

- После госпитализации женщины полиция не обратилась в суд с ходатайствами, необходимыми для раскрытия преступления. Я прошу руководство полиции и государства отреагировать на случившееся, поскольку никаких версий случившегося у полиции вообще не существует, а розыск преступников не ведется. Кроме того, за последние несколько лет уже несколько раз случались нападения на судей, но правоохранители так и не довели расследование по ним до конца, - отметил Боярский.

Фактически же, если учитывать, что на судей в этом районе нападают систематически, а менты регулярно сливают уголовные дела, более логичной является версия, согласно которой за преступлениями как раз и стоят подчиненные Авакова.