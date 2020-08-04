В Турции на пляже жестоко избили украинскую топ-модель (ФОТО)

Дарью Кирилюк и ее друзей побили охранники пляжа

Известная модель Дарья Кирилюк стала жертвой охранников одного из пляжей курорта Чемше. Ее вместе с отдыхающими с ней друзьями весьма жестко избили.

О происшествии топ-модель написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, служба безопасности пляжа Момо напала на четырех девушек, а также парней, которые были в их компании. Среди пострадавших была и Кирилюк.

"Я не хочу молчать и рассказываю историю, что случилась со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло", - написала модель.

Из-за чего охранники применили силу к отдыхающим, неизвестно. Официальной позиции представителей "Момо" по поводу случившегося еще нет.