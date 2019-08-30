Под Львовом горит химическое предприятие, власти советуют людям не выходить на улицу ВИДЕО

Огонь уничтожает все на химическом предприятии под Львовом

В пятницу, 30 августа, в селе Чишки Пустомытовского района, которое расположено вблизи Львова, возник масштабный пожар на предприятии "Ника-Друк". Горят помещения, где хранятся пластик и растворители.

О серьезном ЧП на фабрике, которая занимается торговлей упаковочными материалами, растворителями и специализированными красками, сообщил на своей странице в Facebook активист и руководитель общественной организации "Варта 1" Игорь Зинкевич.

По его словам, пожар начался около 13:50, а за короткое время огонь быстро распространился и охватил основные корпусы предприятия, включая технику.

Свидетели ЧП утверждают, что тепло огня ощущается на расстоянии нескольких сотен метров.

На месте происшествия работают спасатели, а также медики "скорой". Информации о пострадавших в данный момент нет.

Власти же территориальной общины рекомендуют жителям воздержаться от походов на улицу и закрывать окна, поскольку выбросы токсичных веществ в воздух неизбежны.