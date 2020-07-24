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Под Киевом на глазах у ребенка расстреляли главаря банды киллеров, - активисты

11:00
Игоря Плекана убили на глазах у сына - фото 1
Игоря Плекана убили на глазах у сына

В четверг, 23 июля, стало известно о гибели Игоря Плекана, который по официальной версии занимался бизнесом, а на самом деле - организовывал бандитские расправы над людьми под заказ.

"Предприниматель", которого активисты движения С14 называли организатором покушения на Сергея Мазура, а правоохранители - лидером группировки по "оказанию давления на людей".

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Известно, что расстреляли Игоря Плекана по дороге на дачу в селе Артемовка Бориспольского района. "Предприниматель" ехал на своей машине с семилетним сынишкой, когда из кустов выскочили неизвестные с оружием. Злоумышленники в упор расстреляли машину Плекана из автоматов.

По данным следствия, в мальчика чудом не попала ни одна пуля, а сам занимающийся нелегальной деятельностью мужчина получил как минимум четыре пулевых ранения. Тем не менее, он смог съехать с дороги в поле и протянуть еще три сотни метров, позвонив жене.

Мальчик выскочил из авто и прибежал домой к матери, показав ей, где искать отца. К тому моменту он был уже мертв.

Также ребенок отметил, что киллеры приказали ему бежать дальше и явно не хотели нанести ребенку вред.

Супруга погибшего рассказала, что угрозы от неизвестных ему поступали регулярно.

О расстреле "предпринимателя" написал на своей странице в Facebook и сам Сергей Мазур, покушение на которого якобы и организовывал Плекан:

"И вот вчера я узнал, что организатора Игоря Плекан расстреляли неизвестные лица. И часть из этих «неизвестных» я по фамилиям знаю. Это конкретные полицейские, несмотря на все доказательства и обещания не задержали его еще полтора года назад и не сохранили тем самым убийце жизнь. А еще мне смешно, что посмертно СМИ называют Плекан бизнесменом. Его бизнес - российское бабло, теракты, убийства, незаконные наливайки и игровые автоматы. Даже несмотря на саботаж следствия в моих материалах дела есть интересное и о схрон оружия его, и о связях в оккупированном Крыму, и о его намерениях делать в стране переворот. Бедный предприниматель".

Напомним, в ночь на 10 октября 2018-го в окно квартиры Мазура в Борисполе неизвестные бросили гранату. Тяжелые ранения получил отец активиста.

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