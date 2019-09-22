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В "Портер Пабе" чуть не побили ветеранов из-за украинского языка, в кафе приехали С14 ФОТО

12:00
Патриоты из С14 объяснили работникам унылого паба, как общаться с клиентами - фото 1
Патриоты из С14 объяснили работникам унылого паба, как общаться с клиентами

Эпичнейший "патриотизм" проявила администрация популярной забегаловки "Портер Паб" на Позняках в Киеве. В заведении отдыхали прошедшие войну на Донбассе патриоты, которых в итоге чуть не избили быковатые охранники.

Все началось с того, что ветераны попросили официантов общаться с ними на украинском языке, на что те вообще отказались обслуживать клиентов с фразой "Едьте во Львов, и там разговаривайте на своём украинском".

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Неадекватную реакцию персонала услышали и другие клиенты заведения, которые почему-то решили, что ветеранами возмутились творящейся там жестью.

В общем, закончилось все, как утверждает координатор организации С14 Сергей Мазур, тем, что бойцам начали угрожать охранники, а затем на место прибыла полиция, которая сделала вид, что никакого конфликта не было.

А поскольку мусора в очередной раз проявили свою импотенцию, отстаивать справедливость пришлось "ревизорам".

Как следует из поста активиста в Facebook, после прибытия патриотически настроенных молодых людей, администрация "Портер Паба" уже не решилась никому хамить.

"В результате администрация уже заговорила по-другому, извинилась, признала, что это нарушение закона и неуважение к клиенту. С быками не удалось поговорить. К сожалению. Пацаны из-за нехватки аргументов видимо не захотели выходить/приезжать", - отметил Мазур.

 

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С14 ветераны украинский язык Сепаратизм кафе Киев Новости
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