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На Харьковщине целое село сгорело дотла

21:53
На Харьковщине целое село сгорело дотла - фото 1
На Харьковщине целое село сгорело дотла

В Харьковской области из-за бушующих пожаров дотла сгорел целый населенный пункт.

Пожары на Луганщине уничтожили десятки домов, несколько человек погибло – ВИДЕО
https://beztabu.net/novosti_t4952
Пожары на Луганщине уничтожили десятки домов, несколько человек погибло – ВИДЕО

Об этом написал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram.

"По оперативной информации пока пожаром охвачено около 500 га леса, есть 3 основные очаги возгорания, один из которых локализован. К сожалению, один населенный пункт полностью уничтожен пожаром, еще в двух есть места возгорания. Сейчас жертв нет, количество пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

2 сентября, Харьковщину и Луганщину охватил мощный пожар. Довольно быстро сокрушительное пламя успело охватить около 400 гектаров леса. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание свалки. В то же время правоохранительные органы не исключают версии поджога. На данный момент продолжается тушение огня, однако ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.

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