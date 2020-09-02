На Харьковщине целое село сгорело дотла
В Харьковской области из-за бушующих пожаров дотла сгорел целый населенный пункт.
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Об этом написал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram.
"По оперативной информации пока пожаром охвачено около 500 га леса, есть 3 основные очаги возгорания, один из которых локализован. К сожалению, один населенный пункт полностью уничтожен пожаром, еще в двух есть места возгорания. Сейчас жертв нет, количество пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.
Что было ранее?
2 сентября, Харьковщину и Луганщину охватил мощный пожар. Довольно быстро сокрушительное пламя успело охватить около 400 гектаров леса. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание свалки. В то же время правоохранительные органы не исключают версии поджога. На данный момент продолжается тушение огня, однако ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.