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Полицию обстреляли из ружья под Киевом. Копы бьют тревогу - ФОТО

Вчера, 21:00
Под Киевом полицию обстреляли из ружья. Копы бьют тревогу - ФОТО - фото 1
Под Киевом полицию обстреляли из ружья. Копы бьют тревогу - ФОТО

В среду, 11 декабря, в г. Яготин Киевской области мужчина обстрелял полицию из ружья. Причиной конфликта стало небольшое замечание правоохранителей.

Полиция прострелила голову ребенку – ГБР

Об этом сообщила пресс-служба Киевской области в Facebook.

"В Яготине из-за неправильной парковки легкового автомобиля, преградившего проезд другим, произошел конфликт. Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции", - заявили в полицию и подчеркнули, что водитель авто встретил полицию огнем из ружья.

Полицию обстреляли из ружья под Киевом. Копы бьют тревогу - ФОТО - фото 192644

В результате стрельбы был поврежден служебный автомобиль. К счастью, никто не пострадал. Для задержания вооруженного злоумышленника полиция ввела спецоперацию "Гром".

На месте ЧП работали СОГ, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.

Полицию обстреляли из ружья под Киевом. Копы бьют тревогу - ФОТО - фото 192646

Напомним, в харьковском метро полицейский устроил стрельбу. По данным источника, инцидент произошел около 3:50 на ст. м. "Научная". Спустя некоторое время на место прибыло спецподразделение патрульной полиции "ТОР" и разоружило 22-летнего правоохранителя. Мотивы поступка мужчины выясняются.

Также мы писали, что в Киеве из-за взрыва гранаты полицейскому оторвало голову. Подробности читайте по ссылке.

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полиция Киевская область стрельба Новости Украина
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