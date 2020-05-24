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Под Харьковом малолетки ради развлечения разбили 13 могил (ФОТО)

13:00
Инициатором "развлечений" была девятилетняя девочка - фото 1
Инициатором "развлечений" была девятилетняя девочка

Абсолютно вопиющий случай осквернения мест захоронения людей произошел в поселке городского типа Слобожанское Харьковской области. Как утверждают следователи, инициатором такого развлечения компании детей стала девятилетняя девочка.

Как утверждают в пресс-службе полиции области, к копам обратилась одна из местных жительниц, которая пришла на кладбище и увидела, как трое малолеток расшатывают крест одной из могил.

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Детвора сразу же бросилась наутек, но свидетельница преступления сумела догнать и задержать некоторых из них. После проведенной беседы, женщина вызвала полицейских. Те по приезду и начали разбариться с малолетними злоумышленниками.

Под Харьковом малолетки ради развлечения разбили 13 могил (ФОТО) - фото 200466

По данным копов, дети повредили 13 могильных памятников. Участвовали в этом двое братьев шести и 11 лет, а также 10-летняя девочка.

- Устанавливается причастность к совершению преступления 9-летней девочки, от которой, вероятно, и поступило предложение развлечься таким образом. Всех четверых детей опросили, сейчас полицейские принимают заявления от пострадавших, - заявили в полиции.

Под Харьковом малолетки ради развлечения разбили 13 могил (ФОТО) - фото 200467

По факту совершенного преступления открыто уголовное дело по части третьей статьи 297 УК Украины - "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения. Впрочем, неадекватную детвору могут простить из-за их возраста. Но родителям штраф точно впаяют. Причем немалый, особенно со стоимостью памятников, которую им придется компенсировать.

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Харьковская область полиция дети преступность Новости
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