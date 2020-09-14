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Под Днепром экс-нардепа Березу отлупили из-за гусей

16:30
Под Днепром экс-нардепа Березу отлупили из-за гусей - фото 1
Под Днепром экс-нардепа Березу отлупили из-за гусей

В Днепропетровской области экс-нардеп Юрий Береза был избит из-за пропажи четырёх гусей.

Зам Кличко зверски отлупил полицейского, результат предсказуем – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Житель Пятихатского района обратился к экс-нардепу Юрию Березе из-за пропажи нескольких гусей; по словам пострадавшего, те были похищены водителем черной иномарки. Недолго думая, политик решил помочь сельчанину в поисках птицы.

Спустя некоторое время Береза наткнулся на "Mazda-3" черного цвета, в багажнике которого находились четыре тушки гусей.

Между политиком и водителем иномарки возникла словесная перепалка, переросшая в драку. В результате конфликта Береза получил телесные повреждения в виде забоя костей носа. Немного погодя на место ЧП прибыла полиция и взяла ситуацию под свой контроль.

Отметим, что Юрий Береза - участник войны с Россией, руководил добробатом "Днепр-1", был избран в Верховну Раду от Народного фронта. В парламенте отметился серией скандалов и рукоприкладством - самый яркий эпизод - это избиение Шуфрича.

Юрий Береза чистит лицо Шуфричу:

А вот вне стен парламента потасовки заканчивались не в бользу депутата - однажды он отхватил по лицу от фанатов "Днепра" просто на футбольном стадионе, а теперь уже пришла очередь получать во время разборок за гусей.

Напомним, в Сумах отлупили "слугу народа". Прямо у дома – ФОТО.

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Юрий Береза Днепропетровская область Национальная полиция Новости Украина
Днепр Оперативный
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