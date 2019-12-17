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Под Черниговом грузовик протаранил автобус, есть погибшие

10:59
Под Черниговом грузовик протаранил автобус, есть погибшие - фото 1
Под Черниговом грузовик протаранил автобус, есть погибшие

В понедельник, 16 декабря, на Черниговщине грузовик протаранил автобус, следовавший маршрутом "Херсон – Москва". В результате ДТП 3 человека погибли, 15 госпитализированы в тяжелом состоянии.

В РФ перевернулся автобус с украинцами. Раскрыты детали

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным СМИ, авария произошла в с. Мосты Бахтматского района. На месте ДТП работали спасатели. О деталях ЧП ГСЧС пока ничего не сообщает.

Напомним, в Киевской области локомотив снес авто 35-летней жительницы Фастова. В следствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения. По факту ЧП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 291 УКУ ( "Нарушение действующих правил вождения транспорта"). В случае доказательства вины, виновнику аварии грозит наказание в виде штрафа, общественных работ или лишения свободы на срок до 5 лет.

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Новости Украина
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