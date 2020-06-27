Почти тысяча: в Украине зафиксировали 948 новых случаев заражения COVID-19

Коронавирус и не думает отступать

Традиционно официальная статистика распространения коронавируса к выходным демонстрирует уменьшение случаев заражения. Связано это не с непосредственно отступающей болезнью или тем, что люди начинают придерживаться санитарных норм, а с уменьшением количества проведенных тестов.

Впрочем, в пятницу лаборатории Центра общественного здоровья работали в привычном для себя объеме и провели 11 тысяч тестов. А поскольку эта цифра на несколько тысяч меньше, чем показатель четверга, то и количество выявленных зараженных уменьшилось.

Как заявили сегодня в ЦОЗ, по состоянию на сегодняшнее утро и с начала фиксации болезни в стране выявили 42 тысячи 65 случаев инфицирования COVID-19.

За сутки скончались 24 человека, зараженных коронавирусом. Всего же количество летальных случаев среди инфицированных достигло 1110. Правда, как ведут статистику смертности в Украине, совершенно не ясно. По крайней мере, судя по всему, рекомендаций ВОЗ никто не придерживается, поскольку эксперты Всемирной организации просили медиков записывать в число жертв COVID-19 всех умерших, у которых был обнаружен вирус. У нас же цифры скончавшихся от инфекции значительно меньше, чем в других странах. Но чиновники постоянно рассказывают о том, что "умирают страдающие сопутствующими заболеваниями".

Как и уже две недели подряд, за сутки выздоровело намного меньше пациентов, чем заболело - 402.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.