Сергей Шкарлет Взрыв дома на Позняках Наводнение на Прикарпатье Андрей Балонь Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Почти тысяча: в Украине зафиксировали 948 новых случаев заражения COVID-19

10:00
Коронавирус и не думает отступать - фото 1
Коронавирус и не думает отступать

Традиционно официальная статистика распространения коронавируса к выходным демонстрирует уменьшение случаев заражения. Связано это не с непосредственно отступающей болезнью или тем, что люди начинают придерживаться санитарных норм, а с уменьшением количества проведенных тестов.

Впрочем, в пятницу лаборатории Центра общественного здоровья работали в привычном для себя объеме и провели 11 тысяч тестов. А поскольку эта цифра на несколько тысяч меньше, чем показатель четверга, то и количество выявленных зараженных уменьшилось.

Темпы распространения коронавируса ускоряются: Украина поставила новый антирекорд

Как заявили сегодня в ЦОЗ, по состоянию на сегодняшнее утро и с начала фиксации болезни в стране выявили 42 тысячи 65 случаев инфицирования COVID-19.

За сутки скончались 24 человека, зараженных коронавирусом. Всего же количество летальных случаев среди инфицированных достигло 1110. Правда, как ведут статистику смертности в Украине, совершенно не ясно. По крайней мере, судя по всему, рекомендаций ВОЗ никто не придерживается, поскольку эксперты Всемирной организации просили медиков записывать в число жертв COVID-19 всех умерших, у которых был обнаружен вирус. У нас же цифры скончавшихся от инфекции значительно меньше, чем в других странах. Но чиновники постоянно рассказывают о том, что "умирают страдающие сопутствующими заболеваниями".

Как и уже две недели подряд, за сутки выздоровело намного меньше пациентов, чем заболело - 402.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Карантин в Украине болезнь статистика Новости
Без Табу
Другое на тему
Укрзализныцю обязали рассчитаться за долги отжатого филиала перед "Сбербанком" и "ВТБ" - фото 1
Верховный суд обязал "Укрзализныцю" заплатить миллиарды чужих долгов в оккупационные банки
12:00
Будет сидеть (с) - фото 1
Швейцарский суд приговорил экс-нардепа Мартыненко к 28 месяцев тюрьмы
Вчера, 21:25
Президента вновь подставило его окружение - фото 1
Херсонских журналистов не пустили к Зеленскому - те иронично отомстили
Вчера, 19:43
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
22 июня, 11:30
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00