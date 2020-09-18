Почти рекордный дефицит, деньги силовикам и Офису президента: основные цифры бюджета-2021

Кабмин презентовал провальный бюджет Украины-2021

В пятницу, 18 сентября, представители Кабмина презентовали Верховной Раде проект бюджета страны на следующий год. Как и измененный Шмыгалем и компанией документ на 2020-й, он свидетельствует о жадности чинуш и полном непонимании правительством экономических последствий от их решений.

Хотя в министерстве финансов и заявили, что проект бюджета на 2021 год "сбалансирован и реалистичен", согласно документу, за два года страна потратит на 568 миллиардов гривен больше, чем получит. И такие показатели дефицита бюджета просто критические для экономики.

В общем же в проект бюджета внесли рост доходов бюджета на 9,4% по сравнению с 2020-м. Общие показатели "плюсов" должны составить 1 триллион 71,1 миллиард гривен. Расходы же - 1 триллион 350 миллиардов.

При этом власти решили увеличить минимальную зарплату на 30%. Также в бюджет планируют заложить рост реальных зарплат на 12,1% с учетом инфляции. И эти цифры звучат совершенно неубедительно, поскольку фактические доходы населения "сожрет" обесценивание валюты, которое по прогнозу правительства будет лишь ускоряться.

В бюджет также заложили курс гривны по 29,1 за доллар.

Существенные ухудшения запланированы в плане социальной защиты населения. Хотя формально на этот пункт и внесли на 7,5 миллиарда гривен больше, фактически деньги уйдут на поддержку МВД и других силовых структур. К примеру, повышение минимальных пенсий запланировано с 1769 до 1934 гривен. Зато на обслуживание Офиса президента и деятельности самого гаранта выделят 1 миллиард 266 миллионов 766 тысяч гривен, что на 40% больше, чем в 2020.

Еще 2,28 миллиарда проедят нардепы, а 1,092 - министры. Сэкономить же у Шмыгаля хотят на субсидии, урезав их на 2,7 миллиарда, а также на оборонке.

Зато МВД, полиция, Нацгвардия и ГПСУ получат намного больше 2020-го. В общей сложности на вверенные Авакову ведомства выделят 182,9 миллиарда гривен. Другие силовые структуры - ОГП, ГБР и Управление государственной охраны - вместе взятые попилят лишь немногим больше - 196,4 миллиарда.

В общем, весь баланс бюджета, о котором сегодня заявили в Верховной Раде сотрудники Кабмина, заключается в том, чтобы уменьшить доходы граждан, но улучшить жизнь президенту и другим власть имущим.