Почти 25 %: Рейтинг "Слуги народа" рухнул на самое дно
У правящей партии "Слуга народа" продолжает наблюдаться падение рейтинга доверия среди украинцев.
Об этом свидетельствуют данные соцгруппы "Рейтинг".
"Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, в рейтинге партий лидировала бы партия "Слуга народа", которую готовы поддержать почти 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17 6%, партию "Европейская солидарность" - 15,7%, "Батькивщина" - 10,4%", - говорится в сообщении.
Напомним, что…
Согласно июньским соцопросам КМИС большинство украинцев не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Еще меньше доверия у украинцев вызывает работа Верховной Рады Украины: 21% опрошенных одобряет действия парламента, 62% - не одобряют.
Несмотря на это, глава государства остается все еще самым любимым политиком украинцев. Правящую партию "Слуга народа" также не стоит списывать со счетов: по данным социологов, эта политсила продолжает сохранять свое первенство на политическом Олимпе Украины.