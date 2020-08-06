Владимир Зеленский Захват банка в Киеве Взрыв в Бейруте Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Почти 25 %: Рейтинг "Слуги народа" рухнул на самое дно

17:15
Почти 25 %: Рейтинг "Слуги народа" рухнул на самое дно - фото 1
Почти 25 %: Рейтинг "Слуги народа" рухнул на самое дно

У правящей партии "Слуга народа" продолжает наблюдаться падение рейтинга доверия среди украинцев.

Украинцы стали еще меньше доверять Зеленскому – соцопрос

Об этом свидетельствуют данные соцгруппы "Рейтинг".

"Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, в рейтинге партий лидировала бы партия "Слуга народа", которую готовы поддержать почти 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17 6%, партию "Европейская солидарность" - 15,7%, "Батькивщина" - 10,4%", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

Согласно июньским соцопросам КМИС большинство украинцев не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Еще меньше доверия у украинцев вызывает работа Верховной Рады Украины: 21% опрошенных одобряет действия парламента, 62% - не одобряют.

Несмотря на это, глава государства остается все еще самым любимым политиком украинцев. Правящую партию "Слуга народа" также не стоит списывать со счетов: по данным социологов, эта политсила продолжает сохранять свое первенство на политическом Олимпе Украины.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Партия Слуга народа Владимир Зеленский рейтинг социология
Без табу
Другое на тему
Зеленский срочно созвал Раду: Названа причина - фото 1
Зеленский срочно созвал Раду: Названа причина
18:10
Зеленский считает перемирие действующим, а Фокина и Кравчука - эффективными - фото 1
Зеленский объявил о присоединении Фокина к ТКГ
13:20
Венедиктова и ее приближенные пытались слить дело ОАСК - фото 1
В ОГП пытались сорвать спецоперацию НАБУ по разоблачению судей ОАСК (ВИДЕО)
12:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50