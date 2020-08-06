Почти 25 %: Рейтинг "Слуги народа" рухнул на самое дно

Почти 25 %: Рейтинг "Слуги народа" рухнул на самое дно

У правящей партии "Слуга народа" продолжает наблюдаться падение рейтинга доверия среди украинцев.

Об этом свидетельствуют данные соцгруппы "Рейтинг".

"Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, в рейтинге партий лидировала бы партия "Слуга народа", которую готовы поддержать почти 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17 6%, партию "Европейская солидарность" - 15,7%, "Батькивщина" - 10,4%", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

Согласно июньским соцопросам КМИС большинство украинцев не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Еще меньше доверия у украинцев вызывает работа Верховной Рады Украины: 21% опрошенных одобряет действия парламента, 62% - не одобряют.

Несмотря на это, глава государства остается все еще самым любимым политиком украинцев. Правящую партию "Слуга народа" также не стоит списывать со счетов: по данным социологов, эта политсила продолжает сохранять свое первенство на политическом Олимпе Украины.