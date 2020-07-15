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Украинцы стали еще меньше доверять Зеленскому – соцопрос

14:55
Украинцы стали еще меньше доверять Зеленскому – соцопрос - фото 1
Украинцы стали еще меньше доверять Зеленскому – соцопрос

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вновь достиг критической отметки.

Бойко и Зеленский возглавили рейтинг симпатий украинцев - соцопрос

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на соцопрос "Центра Разумкова".

"В. Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия (44%), однако не доверяет ему 49%, что делает баланс доверия и недоверия отрицательным. Д. Разумкову доверяют 39% опрошенных, не доверяют - 45%. Доверие к другим представителям власти значительно ниже. Так, Д. Шмыгалю доверяют 14%, а не доверяют - 62%; А. Авакову - соответственно 18% и 70%, А. Ермаку - соответственно 9% и 48% и тому подобное. Баланс доверия и недоверия является отрицательным и превышает - 40% и для оппозиционных политиков - С. Вакарчука, Тимошенко, П. Порошенко, В. Медведчука и Ю. Бойко", - говорится в сообщении.

Напомним, что….

В конце июня КМИС провел аналогичные исследования. Согласно полученным данным, на тот момент большинство украинцев (45%) не одобряли действия президента Украины Владимира Зеленского; из всех опрошенных лишь 38% выразили поддержку действующему главе государства. Еще меньше доверия у украинцев вызывает работа Верховной Рады Украины: 21% опрошенных одобряет действия парламента, 62% - не одобряют.

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Без табу
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