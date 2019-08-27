Владимир Зеленский война на Донбассе Алексей Гончарук Андрей Богдан

Почему ЭКО оплодотворение - единственное спасение для многих пар

Вчера, 17:00
ЭКО является единственной возможностью иметь детей для многих пар - фото 1
ЭКО является единственной возможностью иметь детей для многих пар

По статистике, каждая пятая пара в Украине не может иметь детей. Это очень печально, поскольку тенденция к распространению всевозможных заболеваний, которые приводят к бесплодию, может привести к едва ли не катострофическим последствиям.

Невозможность зачать ребенка - настоящая трагедия для миллионов людей. И далеко не всегда лечение бесплодия у женщин или мужчин приводит к желаемому результату. Многим приходится обращаться в клиники, где практикуют эко оплодотворение.

Почему ЭКО оплодотворение - единственное спасение для многих пар - фото 186621

Что такое ЭКО?

Процедура, названная экстракорпоральным или искусственным оплодотворением, заключается в переносе уже оплодотворенных эмбрионов возастом 3-6 дней в матку. Возможно, звучит это не очень уж приятно, но количество детей, рожденных с помощью ЭКО, по всему миру насчитывается уже не одна сотня миллионов. Разумеется, точную статистику по Украине никто не ведет, но частные клиники могут похвастаться множеством реализованных "проектов" и успешно выполненных лечений, которые привели к рождению прекрасных малышей.

Сам процесс ЭКО нельзя назвать быстрым: сдача анализов, разработка врачом методики процесса стимуляции яичников у будущей мамы, культивирование эмбриона и, наконец, непосредственно оплодотворение, может занять до нескольких месяцев. Тем не менее, шансы на успешную беременность весьма велики: от 40 до 85%. Гарантировать же то, что женщина сразу окажется в положении, не может абсолютно никто. После первого ЭКО беременеет только каждая третья девушка. До 50% шансы возрастают после второй процедуры.

Почему ЭКО оплодотворение - единственное спасение для многих пар - фото 186622

Кому показано прохождение процедуры ЭКО?

Как и все медицинские вмешательства, проводить искусственное оплодотворение без весомых на то причин, врачи не будут. Так что если у пары возникли проблемы с зачатием, лучше попробовать совеременные методики лечения бесплодия. Тем не менее, для тех, у кого существует риск передачи наследственных болезней, именно ЭКО является единственным вариантом рождения здорового ребенка. Показанием для проведения процедуры медики считают и отсутствие положительной реакции на лечение, а также возраст желающей родить мамы, если ей перевалило за 40.

В каких клиниках проводят ЭКО в Украине?

Если в начале 90-х услуга искусственного оплодотворения была доступна только для пациентов государственного Института проблем криобиологии и криомедицины, сейчас эту процедуру оказывают в сотне различных лицензированных МОЗ клиник по всей Украине. Одним из самых развитых и "продвинутых" считается сеть медицинских центров Мать и Дитя, отделения которой работают в Киеве, Львове и Житомире. Здесь работают высококлассные врачи, специализирующиеся на лечении бесплодия, планировании беременности, пренатальной диагностики и, разумеется, ЭКО оплодотворении.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Медицина врачи Общество Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Шуфрич возглавит комитет Верховной Рады - фото 1
Слуги народа отдали Шуфричу комитет по свободе слова
Вчера, 23:00
Богатырева приехала чуть раньше, чем ее сняли с розыска - фото 1
Рано прилетела: в Жулянах задержали экс-министра времен Януковича
Вчера, 21:40
В Германии показательно убили врага Путина - фото 1
Гражданин РФ застрелил врага Путина в центре Берлина
Вчера, 21:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Загрузка...