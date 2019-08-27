Почему ЭКО оплодотворение - единственное спасение для многих пар

ЭКО является единственной возможностью иметь детей для многих пар

По статистике, каждая пятая пара в Украине не может иметь детей. Это очень печально, поскольку тенденция к распространению всевозможных заболеваний, которые приводят к бесплодию, может привести к едва ли не катострофическим последствиям.

Невозможность зачать ребенка - настоящая трагедия для миллионов людей. И далеко не всегда лечение бесплодия у женщин или мужчин приводит к желаемому результату. Многим приходится обращаться в клиники, где практикуют эко оплодотворение.

Что такое ЭКО?

Процедура, названная экстракорпоральным или искусственным оплодотворением, заключается в переносе уже оплодотворенных эмбрионов возастом 3-6 дней в матку. Возможно, звучит это не очень уж приятно, но количество детей, рожденных с помощью ЭКО, по всему миру насчитывается уже не одна сотня миллионов. Разумеется, точную статистику по Украине никто не ведет, но частные клиники могут похвастаться множеством реализованных "проектов" и успешно выполненных лечений, которые привели к рождению прекрасных малышей.

Сам процесс ЭКО нельзя назвать быстрым: сдача анализов, разработка врачом методики процесса стимуляции яичников у будущей мамы, культивирование эмбриона и, наконец, непосредственно оплодотворение, может занять до нескольких месяцев. Тем не менее, шансы на успешную беременность весьма велики: от 40 до 85%. Гарантировать же то, что женщина сразу окажется в положении, не может абсолютно никто. После первого ЭКО беременеет только каждая третья девушка. До 50% шансы возрастают после второй процедуры.

Кому показано прохождение процедуры ЭКО?

Как и все медицинские вмешательства, проводить искусственное оплодотворение без весомых на то причин, врачи не будут. Так что если у пары возникли проблемы с зачатием, лучше попробовать совеременные методики лечения бесплодия. Тем не менее, для тех, у кого существует риск передачи наследственных болезней, именно ЭКО является единственным вариантом рождения здорового ребенка. Показанием для проведения процедуры медики считают и отсутствие положительной реакции на лечение, а также возраст желающей родить мамы, если ей перевалило за 40.

В каких клиниках проводят ЭКО в Украине?

Если в начале 90-х услуга искусственного оплодотворения была доступна только для пациентов государственного Института проблем криобиологии и криомедицины, сейчас эту процедуру оказывают в сотне различных лицензированных МОЗ клиник по всей Украине. Одним из самых развитых и "продвинутых" считается сеть медицинских центров Мать и Дитя, отделения которой работают в Киеве, Львове и Житомире. Здесь работают высококлассные врачи, специализирующиеся на лечении бесплодия, планировании беременности, пренатальной диагностики и, разумеется, ЭКО оплодотворении.