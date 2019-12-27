Топ-модель по-украински 3: Победила Мальвина Чукля

Топ-модель по-украински 3 - имя победительницы названо

Вечером в пятницу, 27 стало известно имя победительницы третьего сезона реалити-шоу Нового канала Топ-модель по-украински. Кто эта счастливица - читайте на Без Табу.

В финале ТМПУ 3 за победу сражались сразу три девушки, которые прошли испытание Турцией и вернулись на родины.

Катя Куличенко по прозвищу Тетя Мотя, Мальвина Чукля и Наташа Масловская - все показали себя достойными соперницами с хорошими перспективами в модельном бизнесе. Однако модельный мир жесток, а потому победить могла только одна девушка. И ее стала...

Мальвина Чукля. 25-летняя девушка на проекте пережила личную драма - во время съемок у нее умер отец и она покинула шоу, однако нашла в себе силы вернуться и пройти все испытания без каких-либо поблажек.

Мальвина Чукля - победитель 3 сезона Топ-модели по-украински

В финале она была лучшей и абсолютно заслужено стала победительницей модельного шоу Нового канала. Кроме звания «топ-модели по-украински» Мальвина Чукля получила в награду 100 тысяч гривен, съемку на обложку модного глянцевого журнала и поездку в Нью-Йорк с самой Аллой Костромичевой.

Биография победильницы ТМПУ 3 - Мальвины Чукли

Мальвине - 25 лет, она замужем и она - молодая мама милого малыша.

Мальвина Чукля вместе с сыном и мужем