По всей стране прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера"

Украинцы напоминают Зеленскому о недопустимости капитуляции

Вечером в среду, 2 октября, на Майдане Незалежности в Киеве, а также на главных площадях почти всех областных центров собрались десятки тысяч украинцев для выражения протеста действиям Владимира Зеленского и новых властей страны.

Активисты "Национального корпуса", ветераны войны, переселенцы и патриоты вышли на улицы страны для того, чтобы показать Зеленскому и компании, что власть переступила красную линию.

После вчерашнего объявления протестов в столице бессрочными в Киеве на Майдане собралось около десяти тысяч человек. Во Львове, Полтаве, Харькове, Мариуполе и других городах количество активистов было несколько меньшим. Тем не менее, судя по всему, в случае обострения ситуации в Киев на масштабные протесты могут съехаться десятки тысяч патриотов.

Сами же акции пока проходят весьма спокойно. Никаких попыток со стороны полиции разогнать недовольных властями не было. Тем не менее, на Майдане обнаружились титушки-провокаторы, которые пытались превратить слив интересов Украины в попытку обратить внимание на "преступления Порошенко".

Покричав "Зелю геть" ветераны и лидеры среди активистов объявили о формировании штаба сопротивления капитуляции.

Примечательно, что в поддержку протестующих начали выступать и местные власти. Находящийся в оппозиции к Зе команде Виталий Кличко сегодня заявил о том, что выборы в ОРДиЛО должны завершать процесс реинтеграции Донбасса, а не начинать его. А вот Львовский облсовет, и вовсе собрался на внеочередное заседание, на котором было принято заявление к Зеленскому о недопустимости одностороннего разведения войск на Донбассе, а также о том, что "формула Штайнмайера" - начало капитуляции Украины в не проигранной русским войне.

"Ні капітуляції!". У Львові тривають акції протесту проти формули Штайнмаєра. Також відомо, що протести проходять і у інших містах України: Харкові, Тернополі, Вінниці, Одесі, Маріуполі pic.twitter.com/QSv3hAPN8V — 24 канал (@24tvua) October 2, 2019

Напомним, боевики "ЛДНР" потребовали от Украины пересмотреть закон об особом статусе Донбасса и "призвали господина Зеленского не диктовать никаких условий".

Кроме того террористы "отказали" Украине в возвращении контроля над границей. А без выполнения последнего условия не может быть и речи о "проведении демократических выборов", которые прописаны в скандальной формуле, хотя о каких вообще выборах может идти речь, если российский телевизор в ОРДиЛО в ходе кампании не отключат.