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По схеме Бабченко: СБУ раскрыла заказ убийства майором полиции (ВИДЕО)

17:40
Майор полиции заказал убийство у СБУшников - фото 1
Майор полиции заказал убийство у СБУшников

Мусор-следак одного из райотделов полиции Запорожья искал киллеров среди криминалитета чтобы отомстить за нанесенную его родственнику обиду. В итоге к аваковскому нелюдю приставили фейкового "киллера", а организатора убийства упаковали мордой в асфальт.

В четверг, 15 августа, сотрудники Службы безопасности отчитались об успешно проведенной спецоперации по предупреждению заказного убийства.

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По данным следствия, оперативники УСБУ узнали, что майор полиции ищет исполнителя среди уголовников. Заказать правоохранитель хотел одного из запорожцев, который каким-то образом умудрился обидеть родственника мента.

В итоге к организатору убийства подослали подставного человека, с помощью которого задокументировали заказ и конкретные предложения от полицейского "исполнителю" лишить жизни человека за четыре тысячи долларов.

По схеме Бабченко: СБУ раскрыла заказ убийства майором полиции (ВИДЕО) - фото 186012

"Для предоставления "доказательств ликвидации жертвы", в соответствии, сотрудники спецподразделения осуществили имитацию убийства мужчины в собственном доме. Также сделано постановочные фото с "телом жертвы" для дальнейшей демонстрации заказчику подтверждение выполненного задания", - отметили в спецслужбе.

Самого же мента упаковали после получения фотографии и оплаты денег. Бойцы "Альфы" подбежали к его машине и вывалили офицера на асфальт.

Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.

Смотрите видео задержания полицейского-заказчика убийства онлайн:

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СБУ Запорожье уголовное дело убийство Новости Украина
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