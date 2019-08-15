По схеме Бабченко: СБУ раскрыла заказ убийства майором полиции (ВИДЕО)

Майор полиции заказал убийство у СБУшников

Мусор-следак одного из райотделов полиции Запорожья искал киллеров среди криминалитета чтобы отомстить за нанесенную его родственнику обиду. В итоге к аваковскому нелюдю приставили фейкового "киллера", а организатора убийства упаковали мордой в асфальт.

В четверг, 15 августа, сотрудники Службы безопасности отчитались об успешно проведенной спецоперации по предупреждению заказного убийства.

По данным следствия, оперативники УСБУ узнали, что майор полиции ищет исполнителя среди уголовников. Заказать правоохранитель хотел одного из запорожцев, который каким-то образом умудрился обидеть родственника мента.

В итоге к организатору убийства подослали подставного человека, с помощью которого задокументировали заказ и конкретные предложения от полицейского "исполнителю" лишить жизни человека за четыре тысячи долларов.

"Для предоставления "доказательств ликвидации жертвы", в соответствии, сотрудники спецподразделения осуществили имитацию убийства мужчины в собственном доме. Также сделано постановочные фото с "телом жертвы" для дальнейшей демонстрации заказчику подтверждение выполненного задания", - отметили в спецслужбе.

Самого же мента упаковали после получения фотографии и оплаты денег. Бойцы "Альфы" подбежали к его машине и вывалили офицера на асфальт.

Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.

Смотрите видео задержания полицейского-заказчика убийства онлайн: