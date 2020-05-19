Тако робили й інші, але Порошенка записали - і це державна зрада

Байден і Порошенко хоронять одне одного

Блогер Ігор Мегера аналізує зміст плівок розмови п'ятого президента України Порошенка та віце-президента США Джо Байдена, називає їх сумною реальністю й ваажає дії Петра Полрошенка державною зрадою.

Записи Порошенка-Байдена підірвали інфопростір

Голос явно Порошенка. Наскільки там присутні монтаж чи склейки фраз поки не буду оцінювати, хоча розмова дуже логічно побудована.

Показова реакція самого Порошенка і його депутатів. Тотальне мовчання. У них шок, вони не знають як коментувати. Тобто якби це була 100% брехня, то вони б одразу про це сказали.

Хто записав? Не думаю, що хтось із наших. Точніше писали наші спецслужби, але швидше за все за сприяння/на замовлення американської сторони. І те що записи з’явились саме зараз, в розпал президентської гонки у США опосередковано це підтверджують.

Враження. Хоча багато хто вже вимагає «крові», та в цьому випадку я навіть дещо розумію Пороха. Він виконував вказівки іноземного громадянина, бо нам була необхідна підтримка США і гроші від них. Але де-юре це державна зрада. Адже коли ти підіймаєш тарифи для своїх громадян за вказівкою іноземного громадянина, знімаєш генпрокурора бо той веде розслідування по сину іноземного громадянина, регулюєш такі важливі сфери як медицина за дорученням іноземного громадянина і в його інтересах, то це однозначно зрада присязі на вірність українському народу.

Я розумію, що Україна завжди була в залежному стані. Ющенко так само виконував вказівки американців, а Янукович росіян, але їх не впіймали за руку. А Порошенка записали. Та чи прийме будь-який суд такі записи як докази - маю великі сумніви.

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