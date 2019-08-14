Пинчука вызвали на допрос в ГПУ по делу "регионалов"

Пинчуку придется рассказать что знает о корруцпионных делах рыгов

Олигарх Виктор Пинчук проходит в уголовном производстве по черной бухгалтерии Яныка и его своры в качестве свидетеля. От него ожидают дачи показаний в офисе Генеральной прокуратуры 27 августа.

В среду, 14 августа, на сайте Генеральной прокуратуры опубликовали повестку с вызовом на допрос некогда приближенного к беглому Януковичу и Партии регионов бизнесмена Виктора Пинчука.

Согласно документу, олигарха ждут в управлении специальных расследований ГПУ 27 августа в 11:00.

При этом в генеральной прокуратуре подчеркнули, что Пинчук проходит по делу о "черной бухгалтерии" ранее правящей партии именно в качестве свидетеля.

Как известно, расследование теневых коррупционных схем в руководстве рыгов началось в 2014-м году, но затем было слито усилиями власть имущих и импотентных правоохранителей. Не смотря на рассказы Назара Холодницкого о сотнях допросов, обвинений и посадок по делу пока не предвидится, хотя в материалах и фигурируют свидетельства подкупа главы ЦИК Михаила Охендовского.

По этому делу проходят и другие лица, в частности, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, которого обвиняют в получении 12 миллионов долларов от рыгов.

Манафорт был пиарщиком Януковича и помогал ему получить победу на выборах президента.