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Нардепа-перебежчика Лещенко вызвали на допрос в ГПУ

20:20
Сергей Лещенко намерен пообщаться с прессой перед допросом - фото 1
Сергей Лещенко намерен пообщаться с прессой перед допросом

Сергей Лещенко, которого называют одним из причастных к вмешательству в выборы президента США Дональда Трампа, поскольку именно он сливал информацию о том, что было в амбарной книге "Партии регионов", и, самое главное, том, чего там не было.

Вышедшему сегодня из Блока Петра Порошенко Сергею Лещенко принесли "письмо счастья" с вызовом на допрос в ГПУ.

САП открыла дело на Лещенко, а тот в ответ подал в суд

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook. По его словам, общение со следователем запланировано на четверг, 23 мая. А буквально недавно нардепа допытывал спецагент ФБР, который вернул какие-то вещдоки по делу Манафорта.

"Теперь я приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру, в ходе которого передам следствию имеющиеся у меня документы", - отметил политик, не забыв пригласить всех желающих на пресс-конференцию перед допросом.

Что за фишка у народных депутатов превращать все следственные действия, в которых они участвуют, в фарс с участием журналистов, непонятно. Но все так делают. И Лещенко - не исключение.

Как известно, нардеп обнародовал доказательства участия Пола Манафорта в работе на "Партию регионов", после чего глава предвыборного штаба Дональда Трампа угодил в масштабный скандал и покинул должность. Правда, как выяснилось потом, подписей политтехнологов в бухгалтерской книге регионалов не было. А самого Лещенко обвинили во вмешательстве в процесс выборов главы США.

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