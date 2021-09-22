Під Києвом обстріляли автівку наближеного до Зеленського Шефіра

На Шефіра скоєно замах / Громадське

У Київській області неподалік столиці в селі Лісники невідомі люди стріляли в авто Audi А8 першого помічника президента Сергія Шефіра. Наразі відомо, що поранений водій — в авто перебувало дві людини.

Інформацію про це поширило Міністерство внутрішніх справ.

Стрілянина сталася близько 10 години ранку. Зловмисники випустили 10 куль з автомату Калашнікова.

Сам Сергій Шефір не постраждав.

Наразі правоохоронці проводять спецоперацію «Сирена».

Фото обстріляної автівки:

фото - Бабель

фото - Бабель