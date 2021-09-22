Під Києвом обстріляли автівку наближеного до Зеленського Шефіра
На Шефіра скоєно замах / Громадське
У Київській області неподалік столиці в селі Лісники невідомі люди стріляли в авто Audi А8 першого помічника президента Сергія Шефіра. Наразі відомо, що поранений водій — в авто перебувало дві людини.
Інформацію про це поширило Міністерство внутрішніх справ.
Стрілянина сталася близько 10 години ранку. Зловмисники випустили 10 куль з автомату Калашнікова.
Сам Сергій Шефір не постраждав.
Наразі правоохоронці проводять спецоперацію «Сирена».
Фото обстріляної автівки:
фото - Бабель
фото - Бабель
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