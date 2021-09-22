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Під Києвом обстріляли автівку наближеного до Зеленського Шефіра

11:34
На Шефіра скоєно замах - фото 1
На Шефіра скоєно замах / Громадське

У Київській області неподалік столиці в селі Лісники невідомі люди стріляли в авто Audi А8 першого помічника президента Сергія Шефіра. Наразі відомо, що поранений водій — в авто перебувало дві людини.

Інформацію про це поширило Міністерство внутрішніх справ.

Стрілянина сталася близько 10 години ранку. Зловмисники випустили 10 куль з автомату Калашнікова.

Сам Сергій Шефір не постраждав.

Під Києвом обстріляли автівку наближеного до Зеленського Шефіра - фото 209220

Наразі правоохоронці проводять спецоперацію «Сирена».

Фото обстріляної автівки:

Під Києвом обстріляли автівку наближеного до Зеленського Шефіра - фото 209222

фото - Бабель

Під Києвом обстріляли автівку наближеного до Зеленського Шефіра - фото 209223

фото - Бабель

Під Києвом обстріляли автівку наближеного до Зеленського Шефіра - фото 209224
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Сергей Шефир полиция Киев покушение Новини Украина
Бабель
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