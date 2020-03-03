Первые ласточки: Дата выхода 2 сезона, концепция, сюжет и актеры

Первые ласточки - второй сезон анонсирован

То, что было неизбежно, наконец получило первые контуры и, самое главное, официальное подтверждение. Хит «Нового канала» - сериал «Первые ласточки» получит второй сезон. Все подробности – на Без Табу.

Сериал «Первые ласточки» вернется на экраны, но в совершенно новом формате. Сериал ждет перезагрузка, при этом тема останется прежней, но подход к ней будет изменен. Также есть надежда, что удастся сохранить актерский состав проекта. Но это не точно.

Перезагрузка

«Зритель ждет продолжения сериала. И оно будет. Но не таким, как все привыкли видеть на нашем телевидении, – говорит шоураннер сериала Евгений Туник. – Это совершенно другая история, с другими персонажами и конфликтами. Но, как и в первом сезоне, в основу сюжета будет заложена новая мощная социальная тема. При этом она не менее значима, чем та, что была в первом сезоне. Эта тема сейчас у всех на слуху, поэтому, я надеюсь, станет актуальной как для взрослых, так и для молодежи».

История, рассказанная в первом сезоне шокировала и привлекла всеобщее внимание, сериал стал событием. Однако история себя исчерпала. Тогда был найден выход – двигаться в сторону антологии, как это делают «Американской истории ужасов» или «Черном зеркале», где сезоны построены по такому же принципу. Но аналогов пока нет ни в нашей стране, ни в странах ближнего зарубежья.

Первые ласточки - рецепт создания абсолютного хита:

«Если в первом сезоне «первые ласточки» – весточки того, что ребенок хочет совершить с собой что-то плохое, то во втором будут совершенно другие признаки современной социальной проблемы. Название, жанр, тема, стилистика, даже, возможно, актеры – все это сохранится, но получит новую историю», - хвастает продюсер.

Актерский состав второго сезона

Евгений признался, что ему бы хотелось по максимуму сохранить актерский состав первого сезона. Но окончательное решение будет принято после проб.

«Всех героев ждет полное перевоплощение в абсолютно новые роли, будут поставлены другие задачи. И только на пробах станет понятно, справятся ли ребята с ними, – объясняет Туник. – В противном случае мы наберем новых актеров, которые будут больше соответствовать прописанным ролям».

По словам Туника, первый и второй сезоны связаны только одной темой – персоной «Друга».

«Решение это довольно рискованное, ведь понимаю, что многие зрители ждут продолжение историй полюбившихся героев. Но нужно делать новые вызовы, – говорит шоураннер. – Я не люблю, когда топчутся на одном месте, показывая одни и те же линии, которые никуда не ведут. Если бы мы продолжали «Первые ласточки» в таком же русле, думаю, зритель был бы разочарован и не получил бы должного удовлетворения от увиденного на экране. Надеюсь, что новая концепция придется нашим фанатам по душе».

Дата выхода 2 сезона

Дата выхода второго сезона и другие подробности пока не сообщаются, однако от этого ждать премьеры мы будем не меньше.