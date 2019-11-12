Первые ласточки 1 серия - смотреть онлайн

Первые ласточки - смотрите 1 серию / Новый канал

В понедельник, 11 ноября, на Новом канале стартовал показ нового сериала - "Первые ласточки". Что было в 1 серии - читайте на Без Табу.

В 1 серии спецпроекта «Первые ласточки» вы попадете в обычную школу на 1 сентября, где ученики обсуждают каникулы, а учителя суетятся за кулисами, готовясь к торжественной части. На сцене – гордость школы, Полина Дудка: любимица учителей и… главный раздражитель местной красотки Леры.

Атмосфера накаляется, когда вместо праздничного видео с лучшими выпускниками на проекторе появляется ролик «Золотой SEX фонд школы»…

Первые ласточки 2019 - смотреть онлайн 1 серию - 11.11.2019:

«Первые ласточки» – это проект, основанный на реальных проблемах современных подростков. История фатальной дружбы в сети, история борьбы с жизнью, в которую взрослым страшно поверить.

"Первые ласточки" расскажут, какие опасности могут подстерегать в обычной школе

Молодежный триллер «Первые ласточки» покажет без приукрашиваний опасности, которым ежедневно подвергаются миллионы подростков во всем мире, а родители и не подозревают, насколько страшная угроза нависла над их семьей.

Первые ласточки - актеры сериала:

Александр Рудинский в роли Никиты

Мария Смолякова в роли Полина

Виктория Литвиненко в роли следователя Ольги Макаровой

Олег Гоцуляк в роли Макса

Таисия-Оксана Щурук в роли просто Кати

Масим Девизоров в роли Денис

Максим Самчик в роли Феди

Полина Носыхина в роли Леры

Телевизионная премьера "Первых ласточек" - 19 ноября 2019, однако уже сейчас вы можете смотреть 1 серию сериала "Первые ласточки" на Без Табу.