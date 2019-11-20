Первые ласточки 2 серия - смотреть онлайн - 19.11.2019
19 ноября в эфире Нового канала состоялась премьера 2 серии молодежного сериала "Первые ласточки". Все подробности эпизода - на Без Табу.
Первые ласточки - сюжет второй серии
Школьница Полина покончила жизнь самоубийством, сыграв в смертельную игру в соцсетях. Ее школа стоит на ушах, к ее классу приковано всеобщее внимание.
Старшеклассникам Кате, Никите и Феде придется открыть друг другу секреты, которые они долгое время тщательно скрывали от всего мира. Катя показывает Нику ласточек, вырезанных ножом на ноге, чем окончательно выводит из себя пранкера, и он требует от друзей признаться во всем полиции.
Однако у Ника есть и своя тайна… Готов ли он открыться «ласточкам» – как он называет Федю и Катю? Или его история тоже станет «наживкой» для Друга? Кто отправил классу снимки мертвой Полины? Какое следующее задания Ник, Катя и Федя получат от Друга? И почему они снова вернуться на крышу?
Первые ласточки 2 серия - смотреть трейлер онлайн:
Смотреть онлайн вторую серию сериала "Первые ласточки" - на Без Табу вы можете в понедельник, 25 ноября 2019.
Первые ласточки - график выхода серий:
1 серия – 19 ноября - 22:00
2 серия – 19 ноября - 23:00
3 серия – 20 ноября - 22:00
4 серия – 20 ноября - 23:00
5 серия – 21 ноября - 22:00
6 серия – 21 ноября - 23:00
7 серия – 22 ноября - 21:40
8 серия – 22 ноября - 22:40.