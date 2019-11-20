Первые ласточки 2 серия - смотреть онлайн - 19.11.2019

Первые ласточки - какие тайны откроются во 2 серии / Новый канал

19 ноября в эфире Нового канала состоялась премьера 2 серии молодежного сериала "Первые ласточки". Все подробности эпизода - на Без Табу.

Первые ласточки - сюжет второй серии

Школьница Полина покончила жизнь самоубийством, сыграв в смертельную игру в соцсетях. Ее школа стоит на ушах, к ее классу приковано всеобщее внимание.

Старшеклассникам Кате, Никите и Феде придется открыть друг другу секреты, которые они долгое время тщательно скрывали от всего мира. Катя показывает Нику ласточек, вырезанных ножом на ноге, чем окончательно выводит из себя пранкера, и он требует от друзей признаться во всем полиции.

Однако у Ника есть и своя тайна… Готов ли он открыться «ласточкам» – как он называет Федю и Катю? Или его история тоже станет «наживкой» для Друга? Кто отправил классу снимки мертвой Полины? Какое следующее задания Ник, Катя и Федя получат от Друга? И почему они снова вернуться на крышу?

Первые ласточки 2 серия - смотреть трейлер онлайн:

Смотреть онлайн вторую серию сериала "Первые ласточки" - на Без Табу вы можете в понедельник, 25 ноября 2019.

Первые ласточки - график выхода серий:

1 серия – 19 ноября - 22:00

2 серия – 19 ноября - 23:00

3 серия – 20 ноября - 22:00

4 серия – 20 ноября - 23:00

5 серия – 21 ноября - 22:00

6 серия – 21 ноября - 23:00

7 серия – 22 ноября - 21:40

8 серия – 22 ноября - 22:40.