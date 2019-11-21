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Первые ласточки 3-4 серии - смотреть онлайн - 20.11.2019

09:06
Смерть школьницы шокировала всех - Первые ласточки 3-4 серии - фото 1
Смерть школьницы шокировала всех - Первые ласточки 3-4 серии / Новый канал

В среду, 20 ноября, в эфире Нового канала состоялась премьера 3 и 4 серий шокирующего сериала "Первые ласточки". Подробности новых эпизодов - на Без Табу.

Первые ласточки - сюжет 3 серии

В 3 серии молодежного триллера «Первые ласточки» открывается все больше тайн. Не только подростки хранят секреты…

Первые ласточки - что было в 1 серии

Эпатажный Ник, мажорка Лера, красавчик Федя и скромная Катя продолжают играть роль беззаботных подростков, но каждый раз, возвращаясь домой, попадают в личный ад. У каждого из старшеклассников в семье происходят свои драмы: родители бескомпромиссно требуют значительных успехов, чтобы дети превзошли их собственные достижения, кто-то вообще сирота, а другие – живут с «предками»-алкоголиками. Идти домой не хочется…

Между тем следовательница Ольга Макароваищет причины смерти несовершеннолетней Полины Дудки. Женщина надеется найти правду в соцсетях, где подростки обычно ищут понимания среди безымянных ников. О чем узнает Ольга?

Первые ласточки - сюжет 4 серии

В 4 серии Катя, Никита и Федя снова окажутся на крыше. Только в этот раз на самом краю, вместо Полины, будет стоять Лера. Неужели еще одна одиннадцатиклассница станет жертвой Друга?

Первые ласточки - что было во второй серии

Этот День Рождения Кати мог бы стать лучшим в ее жизни, но громкую вечеринку прерывает незваный гость. Неужели Никита действительно отец ребенка Полины?...

Первые ласточки 3-4 серия - смотреть онлайн трейлер - 20.11.2019:

Премьера 5 и 6 эпизодов сериала "Первые ласточки" смотрите на Новом канале в четверг, 21 ноября.

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