Первые ласточки 5-6 серии - смотреть онлайн - 21.11.2019

Первые ласточки - страсти накаляются

В четверг, 21 ноября, в вечернем эфире Нового канала смотрите онлайн 5 и 6 серии молодежного триллера "Первые ласточки". Подробности новых эпизодов - на Без Табу.

Первые ласточки - когда покажут 5 и 6 серии?

Показ пятого эпизода "Первых ласточек" начнется в 22:00. Шестая серия - сразу же за ней - начала показа в 23:00 по Киеву.

Где смотреть сериал

В заявленное время новые эпизоды сериала "Первые ласточки" покажет "Новый канал". Однако на этом не все, сериал же молодежный, а значит, должен быть не только в "архаичном" ящике, но и на более современных платформах. Новые серии будут доступны онлайн, начиная со следующей недели, то есть - с 25 ноября 2019. Таким образом свежые эпизоды можно будет смотреть на youTube, стриминговом сервисе Старлайта - Teleportal, а также - на Без Табу.

Первые ласточки - сюжет 5 серии

В 5 серии жертвами таинственного Друга могут стать не только подростки. Лариса Дудка в отчаянии: она знает, что ее дочь была беременна, и обвинила в этом одноклассника Полины – Ника. Ведь именно он внес девушку в «Золотой секс-фонд школы».

11-Б отвернулся от пранкера, но ему важно, чтобы в его невиновность поверил только один человек – Лера. Удастся ли Нику убедить девушку в том, что не он отец ребенка Полины?...

Первые ласточки - сюжет 6 серии

Против «ласточек» настроен весь 11-Б. Старшеклассники уверены, что именно Федя, Катя и Ник сбросили с крыши Полину, и решают жесткого наказать троицу.

Тем временем «всплывает» всё больше тайн прошлого. Почему Федя бросил Леру ради Полины? Почему первая красотка школы скрывала свою дружбу с Дудкой ото всех? И что на самом деле случилось с Сашей, братом Феди прошлым летом?...

Первые ласточки 5-6 серия - смотреть онлайн трейлер - 21.11.2019:

Чем закончатся "Первые ласточки"

Заключительные 7 и 8 серии "Первых ласточек" смотрите онлайн в пятницу на "Новом канале" и с 25.11.2019 - на Без Табу.