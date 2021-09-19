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Перша цивільна місія SpaceX успішно повернулася додому

16:10
Crew Dragon повернув космічних туристів - фото 1
Crew Dragon повернув космічних туристів / Агенція Ройтерз

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX, який вперше в історії доставив на орбіту повністю цивільний екіпаж, 19 вересня успішно приводнився в Атлантичному океані.

Вдала посадка закріпила успіх місії, одна з цілей якої – привернути більше космічних туристів.

У космосі на борту корабля побували чотири людини, серед яких мільярдер Джаред Айзекман. Він оплатив політ.

Корабель Crew Dragon стартував 16 вересня. Політ проходив на висоті 575 кілометрів. Це далі від розташування Міжнародної космічної станції. Вона перебуває на висоті 420 кілометрів.

Екіпаж за час польоту провів кілька експериментів, в тому числі вивчав вплив невагомості на організм людини.

Космічна подорож завершилась вдало:

Місія також носила і благодійний характер. Айзекман планує зібрати 200 мільйонів доларів для однієї з американських дитячих лікарень, яка серед іншого спеціалізується на лікуванні онкологічних хвороб. Член екіпажу Гейлі Арсено перенесла в дитинстві рак і лікувалася в цій лікарні. Зараз вона працює там помічником лікаря.

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Радіо Свобода
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