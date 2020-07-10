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Перевес в 22 тонны: дальнобойщику выписали рекордный штраф в 6,5 тысяч евро

15:00
В Киеве выписали рекордный штраф дальнобойщику-нарушителю - фото 1
В Киеве выписали рекордный штраф дальнобойщику-нарушителю

В пятницу, 10 июля, в Киеве на Столичном шоссе обнаружили чрезвычайно наглого водителя фуры, который вез просто огромное количество товара вопреки установленным нормам.

Действия логистических фирм, которые ради экономии нагружают фуры под завязку, не обращая внимания на допустимые ограничения, приводят к фактическому уничтожению дорог Украины.

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Потакают этому и сами дальнобойщики, соглашающиеся нарушать правила дорожного движения ради заработка. А чтобы количество перегруженных машин на дорогах было меньшим, власти периодически их гоняют, выписывая штрафы попавшимся.

Перевес в 22 тонны: дальнобойщику выписали рекордный штраф в 6,5 тысяч евро - фото 202577

Сегодня же в правоохранители и чиновники поймали рекордсмена среди нарушителей. Как заявили на странице департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook, на Столичном шоссе для взвешивания остановили грузовик, ехавший в Полтавскую область. Вместо допустимого веса в 40 тонн весы показали 61,84 тысячи килограммов.

Перевес в 22 тонны: дальнобойщику выписали рекордный штраф в 6,5 тысяч евро - фото 202578

"Зафиксирован рекордный штраф 6500 евро в пункте взвешивания на Столичном шоссе. Общий вес машины нарушителя составил на 21,84 тонны больше разрешенного, - отметили чиновники. - Напомним, что комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех вьïздах в столицу: тридцать шестой км. трассы Киев-Чоп, седьмой км. трассы Киев-Одесса, села Подснежники по улице Броварской, пересечении улиц Кольцевая и Григория Барского и на Столичном шоссе".

Перевес в 22 тонны: дальнобойщику выписали рекордный штраф в 6,5 тысяч евро - фото 202579
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Киев дальнобойщики грузоперевозки нарушение правила дорожного движения Новости
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